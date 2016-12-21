El Bab neden önemli?

OPERASYONDA 138 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
TSK'nın Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El-Bab bölgesinde gün içindeki çatışmalar ve harekatlar sonucu 138 terörist etkisiz hale getirildi.
EL BAB ÇEMBERE ALINDI
Fırat Kalkanı Operasyonu'nda TSK destekli ÖSO güçleri, terör örgütü IŞİD'in elindeki El Bab'ı çembere aldı. Muhaliflerin bugün büyük operasyon için harekete geçmesi ve kasabayı temizlemesi bekleniyor.
Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, terör örgütü IŞİD'in elindeki El Bab'ı kuşattı. Bölgede Rakka dışında IŞİD'in elindeki tek stratejik bölge olan El Bab'a 2 kilometre mesafede bulunan muhaliflerin, büyük operasyon için bugün düğmeye basacağı öğrenildi
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EL BAB AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada "Akşam saatlerinde Genelkurmay Başkanımızla görüştüm. Şu anda El-Bab tamamıyla Özgür Suriye Ordusu ve askerimiz tarafından kuşatma altındadır. Tabii DEAŞ artık orada son havliyle her türlü yola başvuruyor ve canlı bomba olarak, el yapımı bombalarla her türlü saldırıyı yapıyor. Bu son kısımda tabii maalesef birkaç şehidimiz, yaralılarımız oldu ama artık El-Bab'ın Halep'le olan yol hattı tamamıyla Özgür Suriye Ordusu ve askerin kontrolü altında. Temenni ederim ki El-Bab çok daha uzamadan tamamıyla düşer ve El-Bab'ın kendi insanı, halkı kendi topraklarına yerleşme imkanını bulmuş olur." ifadesini kullandı.
EL BAB'IN İDARİ YAPISI
El Bab, Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunuyor. İç savaş öncesinde yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı bu kent, önemli bir sanayi merkezi olarak biliniyor.
Türkçe adı "Kapı" olan kasaba, sadece doğu ile batı değil, aynı zamanda kuzey ve güney yönlerinde de önemli bir kavşakta bulunuyor. Kasabanın nüfusunun önemli bir kısmını Sünni Araplar oluşturuyor.
IŞİD, 2013'TE EL BAB'I ELE GEÇİRDİ
El Bab, Kasım 2013'te IŞİD'in eline geçti. Kürt silahlı oluşumu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), kuzeydoğuda bulunan Menbic'i aldıktan sonra El Bab'a ilerlemeyi planladıklarını açıklamış ancak bu plan daha sonra hayata geçirilmemişti.
EL BAB NEDEN ÖNEMLİ?
Coğrafi konumu, El Bab'a çok kritik bir kavşak olarak stratejik önem kazandırıyor.
El Bab; Akdeniz kıyısındaki Lazkiye'den başlayarak, İdlib, Halep ve Menbic'ten geçerek Irak'a doğru uzanan M4 otobanının kuzeyden gelen en önemli yollardan biriyle kesişme noktasında yer alıyor. Bu nedenle, Cerablus ile birlikte burası, IŞİD'in başkent olarak ilan ettiği Rakka ve Deyr ez Zor'a giden ana yolun üzerinde bulunuyor.
IŞİD, İKİNCİ BAŞKENT OLARAK KULLANIYOR
Bu hat, IŞİD'in yaklaşık 2,5 yıl boyunca kuzeyden eleman getirdiği ana güzergah oldu. Bu stratejik öneminde dolayı, bazı kaynaklar, buranın IŞİD tarafından "ikinci başkent" olarak görüldüğünü öne sürüyor.
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