El Bab bölgesine askeri sevkiyat
Suriye'nin Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde görev almak için Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen askerlerin bulunduğu araçlardan oluşan konvoy, Kilis üzerinden Suriye'ye geçti
GÜNCEL 21.10.2019, 17:58
TÜRKİYE'NİN farklı illerinden Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde görev almak üzere yola çıkan askerlerin araç konvoyu, akşam saatlerinde Kilis'e ulaştı. Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde ilerleyen konvoy, Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye geçti. Konvoydaki asker ve araçların Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki El Bab'a konuşlandırılacağı öğrenildi.
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