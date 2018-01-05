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'Eksikler giderilmeden yolu neden açtınız?'

Çevreyolunda yaşanan sorunlar nedeniyle bugün bölge halkının yol kapama eylemiyle protesto ettiği Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne bir tepki de MHP'den geldi. MHP İlçe Teşkilatı, "Eksikler giderilmeden açılan yolda yaşanan kazaların vebali yolu bu haliyle açanlarda" dedi

'Eksikler giderilmeden yolu neden açtınız?'

Çevreyolunda yaşanan sorunlar nedeniyle bugün bölge halkının yol kapama eylemiyle protesto ettiği Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne bir tepki de MHP'den geldi. MHP İlçe Teşkilatı, "Eksikler giderilmeden açılan yolda yaşanan kazaların vebali yolu bu haliyle açanlarda" dedi

05 Ocak 2018 Cuma 16:20
'Eksikler giderilmeden yolu neden açtınız?'
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Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Teşkilatı, yılbaşından önce açılışı yapılan yeni çevreyolunda son günlerde meydana gelen kazalar nedeniyle inceleme yaptı. Başkan Yardımcısı Mustafa Sünbül ve bir grup partili, Cikcilli Mahallesi Hacıbaba Caddesi üzerindeki Hacıbaba Mezarlığı önüne giderek yolu inceledi. Kazaların yoğun olduğu ve trafiğe açılan bölümlerde yaptıkları incelemelerde trafik işaret ve işaretçilerinin olmadığını gözlemlediklerini belirten Başkan Yardımcısı Mustafa Sünbül, "Yaya geçitleri oluşturulmamış. Trafik sinyalizasyonu yapılmamış. Yol aydınlatmaları faaliyete geçmemiş. Kavşaklarda kontrolsüzlük var" dedi.
BU VEBAL KİMİN OLACAK?
Çevreyolunun açılmış bölümünde eksikliklerin derhal giderilmesi gerektiğini belirten Sünbül, "Yayaların can güvenliği için üstgeçitlerin ivedilikle yapılması ve yapılana kadar da yetkililer tarafından yaya geçiş güzergahlarına ciddi tedbirlerin alınması zaruri hale gelmiştir. Biz bu yolun ve eksiklerin takipçisi olacağız. Yetkililere sesleniyoruz. Bu saatten sonra yaşanacak kazalar ve can kayıplarının vebali, yolu alelacele açan, açılması için baskı yapan ve müsaade edenlerin olacaktır. Vatandaşlar zorunlu olmadıkça bu yolu kullanmasınlar. Kullandıkları takdirde ise bu güzergah üzerinde daha dikkatli olsunlar" diye konuştu.

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çevreyoluYolKarayolları Bölge MüdürlüğüMHP
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