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Ekşi Sözlük’ün patronuna şok suçlama

Yönetim kurulu başkanı Başak Purut’un, sekreteri tarafından soyulduğu iddia edildi. Dava açılan sekreter Aylin D., Purut’un kendisini taciz ettiğini ve suçunu ört bas etmek istediğini öne sürdü

Ekşi Sözlük’ün patronuna şok suçlama

Yönetim kurulu başkanı Başak Purut’un, sekreteri tarafından soyulduğu iddia edildi. Dava açılan sekreter Aylin D., Purut’un kendisini taciz ettiğini ve suçunu ört bas etmek istediğini öne sürdü

06 Ocak 2018 Cumartesi 10:08
Ekşi Sözlük’ün patronuna şok suçlama
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EKŞİ Sözlük yönetim kurulu başkanı Başak Purut'un sekreteri olarak görev yapan Aylin D., 12 Haziran 2013 günü işe girdiği "Ekşi Sözlük" isimli şirketten 7 Temmuz 2016 günü ayrıldı. İddiaya göre, 39 yaşındaki Aylin D.'ye, Purut'un şahsi kredi kartına bağlı ek kart çıkartılarak şirketin ve Purut'un şahsi işlerinde kullanması için banka kartı verildi. 2016'da şirket hesaplarında yapılan kontroller sırasında Aylin D.'nin kendisine tahsis edilen kredi kartıyla yine iddiaya göre Purut'un haberi olmaksızın şahsi harcamalar yaptığı tespit edildi. Purut, sekreterinden şikâyetçi oldu.

'TACİZE UĞRADIM' DEDİ

Başlatılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Aylin D., Başak Purut tarafından taciz edildiğini söyleyerek, Purut'un bu şikâyetle hakkındaki suçlamayı örtmek istediğini öne sürdü. Aylin D., "Tacize uğradığım için işten ayrıldım. Bu şikâyetle suçunu örtbas edecek" dedi. Yürütülen soruşturma sonunda Aylin D. hakkında "Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama" suçundan dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, banka tarafından gönderilen harcama özetleri incelenip, Aylin D.'nin şirket işlerinde kullanması için tahsis edilen kredi kartlarını kullanarak kendisine ve yakın akrabalarına kişisel nitelikte ürünler satın aldığının anlaşıldığı, bu haliyle savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu kaydedildi. 

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Anahtar Kelimeler:
Başak PurutEkşi SözlükSuçlama
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