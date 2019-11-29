Ekrem İmamoğlu'ndan su zammı açıklaması!
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gündemi meşgul eden su zammı ile ilgili konuşarak, "Bizimkisi masum bir zamdı. Vatandaşın aklıyla alay etmeyelim." dedi
GÜNCEL 29.11.2019, 18:12
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Suya yüzde 80 zam yapılacak" iddialarıyla ilgili konuşarak, "Bizimkisi masum bir zamdı. Vatandaşın aklıyla alay etmeyelim." dedi.
ÇOK SU TÜKETEN DAHA FAZLA ÖDEME YAPMALI
İSKİ'nin su fiyatlarındaki artış talebinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde reddedilmesiyle ilgili soru üzerine İmamoğlu, aylık 0-10 metreküpe kadar olan su tüketimine zam teklif etmediklerini söyledi. Daha fazla kullanımlarda da kademeli artışın yapılmasını istediklerini belirten İmamoğlu, "Çok su tüketenin, daha fazla ödeme yapmasının daha doğru olacağını düşündük" diye konuştu.
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