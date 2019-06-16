Ekrem İmamoğlu'ndan Gazipaşa Belediye Başkanı'na flaş yanıt

GAZiPAŞA'NIN Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz tarafından geçtiğimiz günlerde Suriyeliler hakkında çok tepki çeken bir karar verildi. Ülkemizde mülteci olarak bulunan Suriyelilere ilçe genelinde plaj yasağı getiren CHP'li Yılmaz'a bir tepki de aynı partiden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. Usta gazeteci İsmail Küçükkaya'nın yönettiğilusal kanallarla aynı anda Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim TV'de de canlı olarak yayınlanan tarihi açık oturuda Suriyeli mülteciler konusu görüşülürken söz verilen İmamoğlu, 'Söz konusu Belediye Başkanı benim partimin mensubu olabilir. Buna rağmen verilen bu kararı doğru bulmuyorum.Yanlış kardeşim! İnsanlık dışı.' ifadelerini kullandı.

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GAZİPAŞA Belediyesi'nin haziran ayı meclis toplantısı, Gazipaşa Kültür Merkezi'nde, Başkan Mehmet Ali Yılmaz'ın yönettiği oturumda gerçekleştirildi. 4 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis oturumunda CHP'li Ulaş Özgen, gündem dışı söz alarak, Suriyelilerin Gazipaşa'daki plajlara alınmamasına yönelik önergeyi başkanlık divanına sundu. Başkan Yılmaz, konuyla ilgili siyasi partilerin grup başkanlarından fikirlerini aldı. İlk olarak CHP'li Özgen, açıklamada bulundu. Belediye Başkanı Yılmaz da konunun komisyona gönderilmesi yönünde fikir beyan etti. Önergenin gündeme alınarak, meclis komisyonuna gönderilip, gönderilmemesi oylamaya sunuldu. Oylamada Başkan Yılmaz'la birlikte 10 meclis üyesi, komisyona gitmesi yönünde oy kullanırken, 13 meclis üyesi de tersi yönde oy kullandı. Bunun üzerine maddenin gündeme alınıp, mecliste görüşülerek, oylanmasına karar verildi. İYİ Parti Grup Sözcüsü Mehmet Yüksel, konuyu olumlu bulduklarını ve desteklediklerini söyledi. AK Parti Grup Sözcüsü Mustafa Uysal ise "Bu konular devlet politikasıdır ve ülkemizde, bölgemizde birçok yabancı uyruklu kişiler gelip gidiyor. Bence bu uygulama yanlış" diyerek, desteklemedikleri görüşüne yer verdi. MHP'li meclis üyeleri de desteklemediklerini dile getirdi.



OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Görüşmelerin ardından Suriyelilerin Gazipaşa'daki plajlara alınmaması yönündeki madde, meclis üyelerinin onayına sunuldu. Başkan Mehmet Ali Yılmaz'ın çekimser kaldığı oylamada AK Parti'li ve MHP'li üyelerin 7 ret oyuna karşılık, CHP'li ve İYİ Parti'li üyelerin 12 oyuyla gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2019, 23:30