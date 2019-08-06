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Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ı takibe aldı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı takip etmeye başladı. Erdoğan, İmamoğlu'nu henüz takip etmiyor
GÜNCEL 06.08.2019, 19:13 06.08.2019, 19:14 Enes Subaşı
TWİTTER'DA 3,1 milyon kişinin takip ettiği Ekrem İmamoğlu, şuan 487 kişiyi takip ediyor. İmamoğlu, birçok gazeteciyi, gazeteyi, sanatçıyı, siyasetçiyi, kurumu ve kuruluşu takip ediyor. İmamoğlu Erdoğan dışında başka bir AKP'li ismi takip etmiyor. Erdoğan'ı ise Twitter'da 13 milyon 977 bin 086 kişi takip ederken, Erdoğan 95 kişiyi takip ediyor.
Erdoğan'ı takibe aldı
Ekrem İmamoğlu'nun Twitter'da takip ettiği isimler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da bulunuyor. İmamoğlu, CHP'lilerin ağırlıklı olduğu listede Erdoğan dışında başka bir AKP'li ismi takip etmemesi ise dikkat çekti.
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