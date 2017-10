'Ekonomiye ALKÜ dopingi yakında'

Erkan UYSAL

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Ahmet Pınarbaşı, şu anda 10 bin 500 olan öğrenci sayılarının 2 yıl içerisinde 20 bine ulaşacağını ve üniversite öğrencilerinin Alanya ekonomisine katkısının çok daha iyi anlaşılacağını söyledi. Rektör Pınarbaşı "ALKÜ öğrencilerine tercih bakımından 108 devlet üniversitesi arasında 42'nci sırada bulunuyor. ALKÜ tercih edilen bir üniversite. YÖK, öncelik alanı sağlık olarak 8 üniversite seçmişti. ALKÜ de sağlık ve moleküler mühendislik alanında öncü bir üniversite olarak öne çıkacak. 2 yıllık bir üniversite olmamıza rağmen ulusal olarak gayet iyi bir yerdeyiz. Uluslararası platformda ise şu an 30'a yakın Avrupa ülkesiyle Erasmus anlaşması imzaladık. 10'dan fazla diğer ülkelerle Mevlana sözleşmesi imzaladık. Şu anda ALKÜ'de 47 ülkeden 150 civarında yabancı öğrenci var. Bölümlerimizde yavaş yavaş İngilizce eğitime geçiyoruz. Bunun sayesinde Erasmus'tan daha fazla öğrenci gelecek. ALKÜ böylece daha çok yabancı öğrencinin geldiği uluslararası üniversite haline gelecek. Uluslararası olarak da gayet iyi durumdayız. Uluslararası akademisyenler alıyoruz. Hedefimiz uluslararası üniversite olmak. Bunu da yavaş yavaş başarıyoruz. Avrupa Birliği (AB) projeleri, akademisyenlerimizin çalışmaları, yayınlarıyla 2 yıllık bir üniversite olduğumuzu düşünürsek gayet iyi durumdayız. Çok daha iyi duruma geleceğiz" dedi.

'BAKAN ÇAVUŞOĞLU HER ZAMAN DESTEK VERİYOR'

Kısa sürede elde ettikleri başarılarının altında birkaç neden olduğunu açıklayan Rektör Pınarbaşı "Birincisi Alanya zaten popüler, tüm dünyada bilinen bir şehir. Öğrencilerin Alanya'yı tercih etme nedeni şehrin güzelliği, Alanya halkının ev sahipliği. İkincisi, biz Anadolu'da birçok üniversitenin yıllardır açamadığı bölümleri hızlı şekilde açıyoruz. Çünkü akademisyen bulabiliyoruz. Alanya olunca akademisyenler geliyor. İsteğimiz bölümleri rahatça açabiliyoruz. Altyapı ve destekler olarak ele alındığında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Alanyalı olması, ALKÜ'ye her zaman destek vermesi yatırımlar bakımından üniversitemizin ciddi destekler almasına neden oluyor. Üniversitenin çeşitli alt ve üst yapı sorunları konusundaki sorunlar Bakan Çavuşoğlu'nun destekleriyle hızlı bir şekilde çözülüyor. Biz yeni ve genç bir üniversiteyiz. Birçok ilkleri başardık. İlk kez bir ilçede bir yıl gibi kısa sürede tıp fakültesi açılarak öğrenciler buraya geldi. Hastanemiz eğitim ve araştırma hastanesi oldu. Bu nedenle üniversitemiz çok hızlı ve kurumsal gelişti. İnşallah Alanya bir üniversite şehri olacak" diye konuştu.

'2 YILDA 20 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞIRIZ'

"Altyapı olarak binalarımızı hızlı şekilde yapmamız lazım" diyen Pınarbaşı "Şu anda eğitim fakültesi binasının temeli atıldı. Yakın zamanda merkezi kütüphane, yemekhane binalarının temelini atacağız. Daha netleşmedi ama geçen seneki yatırım bütçemiz 19 milyon TL idi. Bu seneki yatırım bütçemiz 26 milyon TL'ye çıktı. Kalkınma Bakanlığı bütçemizi arttırıyor. Binamız olmalı ki büyüyelim. Binalarımızın artmasıyla, çevre düzenlemelerinin, sosyal alanların da yapılmasıyla ALKÜ çok daha hızlı büyüyecek. 2-3 yıl içinde öğrenci sayımız 20 bine ulaşır diye tahmin ediyorum. ALKÜ iyi yerlerde olacak. Bu konuda hiç şüphemiz yok" ifadelerini kullandı.

'ÖNCÜ ÇALIŞMALARA ÖNAYAK OLACAĞIZ'

En önemli projelerinin Cikcilli Kampüsü olduğunu ifade eden Pınarbaşı "Bu sene Kalkınma Bakanlığı'na gittiğimizde bu kampüste de yapılaşmaya başlamak istediğimizi söyleyerek projelerimizi sunduk. Ümit ediyorum ki bu kampüs için de bize bu sene bütçe verilir. Bütçe verilirse inşallah önümüzdeki sene burada yapılaşmaya başlayacağız. En önemli bu projemiz olacak. Burası 1100 dönüm bir alan. Daha çok sağlıkla ilgili kampüsümüz Cikcilli Kampüsü olacak. Şu anda en önem verdiğimiz projemiz bu. Bir iki araştırma merkezi daha kuracağız. Özellikle sağlık turizmi ve tarım alanında araştırma merkezlerini hızlı bir şekilde faaliyete geçirerek bu konudaki çalışmalara hızlıca devam etmek istiyoruz. Sağlık turizmi ve tarım alanında bilimsel açıdan öncü çalışmalara önayak olmak istiyoruz" dedi.

'ÇOK DAHA FAZLA GELİR ELDE EDİLECEK'

Öğrenci sayısının artmasının Alanya'da 12 ay boyunca hareket yaşanacağının işareti olduğunu belirten Pınarbaşı "Öğrencilerin varlığı artık şehirde daha fazla hissediliyor. Alanya'da öğrenciler kış aylarına ivme kazandıracak. Gerek apart oteller ve diğer paydaşlar, öğrenciler sayesinde çok daha gelir elde edecek. Alanya ekonomisine öğrencilerin katkısını, öğrenci sayımız arttıkça daha fazla hissedeceğiz" diye konuştu.

'ÖĞRENCİLERİMİZE SAHİP ÇIKIN'

Alanya halkının her zaman yanlarında olduğunu vurgulayan Pınarbaşı "Turizm Meslek Yüksekokulu'nu (MYO) Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) yaptı. Mühendislik fakültesinin kaba inşaatını Rafet Kayış tamamlamıştı. Sık sık etkinlikler düzenliyoruz. Bunun için ALTSO, belediye ile Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) bize her türlü desteği sağlıyor. Halkımızdan destek görüyoruz. Halkımızdan en büyük isteğimiz öğrencilerimize sahip çıkmaları ve Alanya'nın misafirperverliğini göstermeleri" ifadelerini kullandı.

ALKÜ SAĞLIK ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

Öte yandan yurtdışında yükseköğrenim görmek isteyen akademisyen adaylarının beklediği, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2017 Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adaylar Seçme ve Yerleştirme (YLSY) başvuru Kılavuzu yayınlandı. Geçen yıl ALKÜ adına yurtdışında eğitim görmeye hak kazanan 13 sağlık ve moleküler hücresel mühendislik öğrencisi eğitimlerine henüz başlamışken, 2017 için ALKÜ'ye toplam 16 yeni kontenjan verildi. Gen tedavisi, kanser epidemiyolojisi, moleküler farmolokolji ve ilaç araştırmaları, moleküler onkoloji, moleküler pataloji, tümör immunolojisi, yaşa bağlı kanserler, hastane enfeksiyonlarını önleme alanlarında ALKÜ adına lisansüstü eğitim yapmak için ikişer öğrenci, toplamda 16 öğrenci yurtdışına gönderilecek.

ALKÜ bu alanda tüm üniversiteleri geride bırakarak en yüksek kontenjanı alan üniversite oldu. Yurtdışında öğrenim hakkı kazanacak adaylar ABD, Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsviçre, İsveç ve Kanada’da bulunan dünyanın önde gelen üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapacak. Yaşanan bu gelişmeyle ilgili açıklama yapan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, “Bilim insanı yetiştirmek adına ülkemizin en önemli devlet burslarının başında gelen YLSY bursunu üniversitemiz adına geçen yıl kazanarak eğitime başlayan ve bu yıl kazanacak olan adaylara şimdiden başarılar dilerim. Kontenjanlarda ALKÜ’ye öncelik tanıyıp öncelikli alanlarımızdan Sağlık-Moleküler Hücresel Mühendislik alanında Türkiye’deki en yüksek kontenjanı veren YÖK’e bir kez daha teşekkürlerimi sunarım. Üniversitemiz adına lisansüstü eğitim gören araştırmacılara çok büyük önem veriyoruz ve YLSY kapsamında yüksek lisans ve doktoralarını tamamlayıp yurda dönecek olan öğrencilerimizin, yüksek donanım ve bilgi ile alanlarının öncüsü olma potansiyeline ulaşmalarını temenni ediyoruz. ALKÜ verilen kontenjanlar göz önüne alındığında ülkemizin sağlık öncüsü en genç üniversitelerinden biri olacak ve ileri teknoloji ile donatılmış bir sağlık üssü haline gelecektir” dedi. Kendisinin de eski bir YLSY bursiyeri olduğunu belirtilen Rektör Pınarbaşı, “Ben de bu burs kapsamında yüksek lisans ve doktora eğitimimi Amerika Birleşik Devletleri’nde yaptım, ülkemiz ve üniversitemiz adına öğrenim görecek ALKÜ'yü ileride öncü yapacak tüm adaylara başarılar diliyorum” diye konuştu.

1416 Sayılı Kanun Kapsamında YLSY bursuna başvuracak adaylar, tercih işlemlerini www.osym.gov.tr internet sitesinden 9 Ekim Pazartesi (bugün) günü saat 23.59’a kadar yapabilecek.