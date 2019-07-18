'Ekonomi değil Alanya ittifakı'

HEM Alanya Belediyesi, hem de Antalya Büyükşehir Belediyesi (BŞB) Meclisi’nde birlikte mesai yapan Ak Parti'li Mehmet Ali Kiriş, CHP’li Erkan Demirci ve MHP’li Adem Er’in Antalya'ya birlikte gitme kararlarına ilişkin yapılan "Ulaşım masraflarını 3'e bölme amaçlı ekonomi ittifakı" yorumlarına yanıt geldi.

Birlikte görev yaptıkları Antalya BŞB Meclisi ve BŞB İmar Komisyonu toplantılarına aynı araçla giden isimlerden olan AK Parti'li meclis üyesi Mehmet Ali Kiriş, Yeni Alanya'ya yaptığı açıklamada "Bu bir ekonomi ittifakı değil Alanya ittifakı. Bir başka deyişle Alanya ve Antalya sevgisi. Bizler Antalya BŞB İmar Komisyonu'nda bir araya gelerek Alanya'nın Antalya'da ortak sesi oluyoruz. Doğru işler yapmak için parti gözetmeksizin çalışıyoruz. Fırsat oldukça Antalya'ya hep beraber gidip geliyoruz ancak ayrı ayrı gittimiz zamanlar da oluyor. Aynı arabada giderken meclis ve komisyon konularını tartışma, uzun uzun konuşma imkanı da buluyoruz. Bu amaçlarla birlik ve beraberlik içerisindeyiz" dedi.