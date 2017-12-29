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Ekonomi büyüdü ama... Alanya'da pazarcı kan ağlıyor!

Yüzde 11 büyüdüğü açıklanan Türkiye ekonomisi, Alanya’nın cuma pazarını pek kapsamıyor gibi görünüyor

Ekonomi büyüdü ama... Alanya'da pazarcı kan ağlıyor!

Yüzde 11 büyüdüğü açıklanan Türkiye ekonomisi, Alanya’nın cuma pazarını pek kapsamıyor gibi görünüyor

29 Aralık 2017 Cuma 14:37
Ekonomi büyüdü ama... Alanya'da pazarcı kan ağlıyor!
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SOĞUK Savaş sonrası, bir Sovyet bürokratı ile bir Batı bloku üyesi ülkenin bürokratı konuşurlar. İkincisi, “Siz nasıl oldu da bir anda dağıldınız? Oysaki çok güçlü görünüyordunuz.” diye sorar. Sovyet bürokratının yanıtı kısa ve nettir: “Ekonomimiz iyi değildi, ama istatistikçilerimiz mükemmeldi.” Dim TV muhabirleri, bu kıssadan hareket ederek bir hisse çıkarma niyetiyle Alanya’nın cuma pazarına giderek pazarcı esnafı, çiftçi ve vatandaşla konuştu. Çiftçiler giderek artan maliyetlere karşın ürünlerini aynı fiyata bile satamadıklarından yakınırken, pazarcılar alım gücünün günbegün azaldığını ve durumu borç ertelemeyle idare ettiklerini söylediler.

İşte vatandaşlarımızın yürek burkan ahvali:

‘HER ŞEY ORTADA’
Şükrü Özen (Pazarcı): Alım gücü zayıf. Eskiye göre %20-25’lik bir düşüş var. Avokado satışları ağır. Sanıldığının aksine peynir ekmek gibi gitmiyor. Bahçede daha fazla gidiyor. Bahçeden 2 buçuk liraya toptan alıp 3 liraya satıyorum. Saatlerdir buradayım, daha bir tane satamadım. Kapalı pazara ihtiyacımız var, ama kim yapacak? İstediğimizin hangi biri oluyor? Benim istememe gerek yok, her şey görünüyor zaten.

‘KİMYAYI NASIL ALALIM’
Hüseyin Sandal (Çiftçi): Her gelen “Bu yaşlığın içinde pazar mı olur?” diyor. Seçim bittikten sonra kimse gelip selam sabah vermiyor pazarda. Şimdi gelseler de milletin halini bir görseler… Buyurun, görüyorsunuz halimizi. Her tarafımız ıslandı. Kapalı pazar şart. Satış fiyatlarımız gayet güzel, 50 lira getirseler bir haftalık yiyeceklerini götürürler. Çiftçi ne yapsın? 3-4 senedir aynı fiyata satıyoruz yeşilliği, 50 kuruş. Kimya 51 liraydı, şimdi 70-80 lira, nasıl alalım?

‘MALİYETİNE BİLE SATAMIYORUZ’
Ahmet Doğan (Çiftçi): Portakalın bize maliyeti 1 lirayı geçiyor, ama biz 1 lira diyoruz, onu da alıp yiyen yok. Maliyetine bile alıcı bulamıyoruz. Gece 4’te kalktık geldik buraya, daha bir kilo portakal satamadık. Ama ne edelim, Allah’ın verdiğine şükretmek zorundayız. Ama bir liraya alamıyorsan, bu olay bitmiş demektir. Bir kimya çuvalı 80 lira. Yağ tenekesi alıyoruz, onu almazsak portakalın üzerinde kara leke ve pas oluşuyor. İki kişi gece gündüz demeden çalışıyoruz, artık işçiliğimizi saymıyoruz bile. Hep cepten gidiyor, ama cebe de girmiyor.

‘ÜMİDİMİZ YOK’
Abdullah Baş (Pazarcı): Pazar bitik, iş yok, müşteride para yok. Emeğimizin karşılığını bu günlerde zor alırız. Habire krediyle aktarma yapıyoruz, bugünü yarına, yarını öbürküne. Yazın idare edebiliyoruz, ama kışın zor. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Sadece bizim değil, herkesin hali böyle. Baksanıza, pazarda kimse yok. Artık yukarı çıkma ümidimiz yok, yerimizde saysak yeter diye bakıyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaEKONOMİ
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