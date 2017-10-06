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Ekonomi Bakanlığı, 30 uzman yardımcısı alacak! İşte koşullar

Ekonomi Bakanlığı, merkez ve yurt dışı teşkilatı kadrolarında görev yapmak üzere, sınavla 30 dış ticaret uzman yardımcısı istihdam edecek

Ekonomi Bakanlığı, 30 uzman yardımcısı alacak! İşte koşullar

Ekonomi Bakanlığı, merkez ve yurt dışı teşkilatı kadrolarında görev yapmak üzere, sınavla 30 dış ticaret uzman yardımcısı istihdam edecek

06 Ekim 2017 Cuma 11:50
Ekonomi Bakanlığı, 30 uzman yardımcısı alacak! İşte koşullar
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RESMİ Gazete'de yer alan ilana göre, dış ticaret uzmanları,  Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen hizmetlerde sorumluluk alan kariyer memurları olarak, merkez ve yurt dışı kadrolarında görev yapıyor. Bu kapsamda, genel idare hizmetleri sınıfından 8. ve 9. derece kadrolara atanmak üzere giriş sınavıyla 30 dış ticaret uzman yardımcısı alınacak.

BAŞVURULAR 16 EKİM'DE BAŞLAYACAK

Sınav, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı gerçekleştirilecek. Başvurular, bakanlığın internet sitesinden yapılacak. Başvuru süreci,  16 Ekim Pazartesi başlayacak ve 27 Ekim Cuma mesai bitiminde sona erecek.

YAZILI SINAV 18 KASIM'DA YAPILACAK

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve sınav yeri,  6 Kasım'dan itibaren bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.

Yazılı sınav 18 Kasım Cumartesi günü  Ankara'da yapılacak. Sözlü sınavın tarihi ise yazılı sınav sonucuyla bakanlığın internet sitesinden duyurulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi BakanlığıUzman Yardımcısı
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