'Ekonomi Aralık'ta rahatlayacak'

TBMM'de Plan Bütçe Komisyonu'nda açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 yılında çok farklı bir ihale metodolojisi izleyeceklerini söyledi. Üretici ve tüketici enflasyonunda aşağı doğru trendin görüleceğini belirten Albayrak, Aralık ayına işaret ederek, "İhracatın büyüdüğü çok güçlü rakamlara ulaşacağız. Bugün devletin bilançosu da kasası da tarihinde olmadığı kadar güçlü." dedi.

"ÜRETİCİ VE TÜKETİCİ ENFLASYONUNDA AŞAĞI DOĞRU TRENDİ GÖRECEĞİZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 yılında çok farklı bir ihale metodolojisi izleyeceklerini söyledi. Albayrak, "Üretici ve tüketici enflasyonunda aşağı doğru trendi göreceğiz." diye konuştu.

"BUGÜN DEVLETİN KASASI TARİHTE OLMADIĞI KADAR GÜÇLÜ"

Albayrak, "Kasım ayında ihracatın büyüdüğü çok güçlü rakamlara ulaşacağız. Bugün devletin bilançosu da kasası da tarihinde olmadığı kadar güçlü." dedi.