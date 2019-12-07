Ekmeleddin İhsanoğlu'nun evinde yangın! "Kundaklandı" iddiası
Yozgat'ta, MHP İstanbul eski Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu'na ait kullanılmayan eski evde yangın çıktı. Mahalle muhtarı, söz konusu yangınla ilgili "Kundaklanmış olabilir" açıklamasında bulundu.
GÜNCEL 07.12.2019, 07:33
MHP İstanbul eski Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu'nun Yozgat'ta bulunan evinde yangın çıktı. Akşam saatlerinde Kent merkezi İstanbulluoğlu Mahallesi'nde, Ekmeleddin İhsanoğlu'na ait kullanılmayan evde, yangın çıktı. Evden yükselen dumanı gören mahalleli, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
"KUNDAKLANMIŞ OLABİLİR"
Mahalle Muhtarı Erdoğan Deniz, evin boş olduğunu söyleyerek, "Bugün yangın çıktı, kundaklanmış olabilir" dedi. Muhtar Deniz, evin yandığını İhsanoğlu ailesine bildirdiklerini söyledi.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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