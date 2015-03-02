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Ekmeğini Toroslar’dan çıkarıyor

Gazipaşa'da oturan 61 yaşındaki Naime Özcan, Toroslar’dan topladığı kekik ve adaçayı gibi bitkileri satarak geçimini sağlıyor

Ekmeğini Toroslar’dan çıkarıyor

Gazipaşa'da oturan 61 yaşındaki Naime Özcan, Toroslar’dan topladığı kekik ve adaçayı gibi bitkileri satarak geçimini sağlıyor

02 Mart 2015 Pazartesi 10:32
Ekmeğini Toroslar’dan çıkarıyor
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GAZİPAŞA'DA oturan 61 yaşındaki Naime Özcan, Toroslar’dan topladığı kekik ve adaçayı gibi bitkileri satarak geçimini sağlıyor. Gazipaşa'nın Çığlık Mahallesi'nde oturan Naime Özcan, babası 87 yaşındaki Mahmut Özcan ile birlikte Toros Dağları'ndan bitki toplayıp, semt pazarında satıyor. Yeşil ve kara kekik, adaçayı ve ısırgan otu gibi bitkilerin yanı sıra kendi ürettiği zeytin, zeytinyağı ve pekmezi de satarak geçimini sağlamaya çalışan Naime Özcan, sağlıklı yaşamanın sırrının da bu bitkilerde ve doğal beslenmede olduğunu söyledi.

ÇOCUKLARINI DA BÖYLE BÜYÜTTÜ


Toroslar’ın bin bir çeşit bitki ve şifalı otlarla dolu olduğunu belirten Özcan, "Babamla birlikte dağlara çıkarak bunları topluyoruz ve pazarda satıyoruz. Tek geçim kaynağımız bu. Ürünlerimizi satıp diğer ihtiyaçlarımızı alıyoruz" dedi. Çocuklarını da böyle büyüttüğünü aktaran Özcan, "Çocuklarım büyüdü artık, hepsi kendi işinde. Ben de kendi paramı kazanabilmek için topladığım bitkileri, kendi bahçemde doğal olarak yetiştirdiğim ürünleri buraya satmaya getiriyorum. Bu şekilde hem geçimimi sağlıyorum, hem de insanların sağlıklı ve doğal beslenmesine yardımcı oluyorum. Ailecek doğal ürünler tükettiğimiz için sağlıklı ve uzun bir ömür sürüyoruz. Herkese tavsiye ederim" diye konuştu. Ürünlerin türüne göre fiyatının değiştiğini de kaydeden Özcan, bitki çaylarının bağını 1 liradan, yerli kekiği 2,5 liradan, kendi ürettiği zeytinyağını kilosu 15 liradan, ısırgan otunun 400 gramını ise 10 liradan sattığını anlattı.

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Son Güncelleme: 02.03.2015 09:36
Anahtar Kelimeler:
GazipaşaNaime ÖzcanAdaçayıToroslar
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