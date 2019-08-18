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Ekipler bu görüntüyü affetmedi

Manisa'nın Turgutlu İlçesinde Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, tarım işçilerinin tarlaya güvenli taşınmasına ilişkin denetimde, kasasında 23 kişi taşıyan kamyonet sürücüsüne işlem yaptı

GÜNCEL 18.08.2019, 19:06 Enes Subaşı
Ekipler bu görüntüyü affetmedi
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IRLAMAZ Mahallesi'ndeki uygulamada, bir kamyoneti durduran ekipler,  kamyonet kasasında 23 tarım işçisinin taşındığını belirledi.
 
İşçileri kamyonetin kasasından indiren ekipler, kamyoneti trafikten  men ederek sürücüsüne 4 bin 500 lira para cezası uyguladı.
Tarım işçilerinin taşındığı kamyonetin üzerinde yazan "canlı hayvan  taşıma aracı" yazısı da dikkati çekti.
 
Jandarma ekipleri, tarım işçilerini de can güvenlikleri açısından  uyardı.

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