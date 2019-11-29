Ekim ayından beri her yerde aranıyordu... Çiftlik evinde ölü bulundu
İstanbul'da, geçtiğimiz Ekim ayından beri kayıp olarak aranan, bir ithalat firmasında çalışan 31 yaşındaki Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu’nun cesedi Bilecik’te bir çiftlik evinde bulundu. Öldürüldüğü belirlenen Lisha Yu cinayeti ile ilgili polis yabancı uyruklu 4 kişiyi gözaltına aldı
GÜNCEL 29.11.2019, 21:52
Lisha Yu Fatih’te kendisi gibi Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı olan erkek arkadaşı ile birlikte yaşıyordu. Bir ithalat firmasında çalışan Lisha Yu, 2 Ekim’de kendi kullandığı 34 MM 6988 plakalı, siyah renkli otomobille evden ayrıldı.
Erkek arkadaşının iddiasına göre aynı gün saat 23.30 sıralarında kendisini arayarak küçük bir kaza yaptığını, çarptığı aracın sahiplerinin kendisiyle konuşmak istediğini söyledi. Ancak telefon tam olarak çekmediği için karşı taraftakilerin sesi anlaşılamadı.
Lisha Yu birkaç dakika sonra erkek arkadaşını tekrar aradı. Erkek arkadaşı telefonu duymadığı için açamadı.
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