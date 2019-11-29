Ekim ayından beri her yerde aranıyordu... Çiftlik evinde ölü bulundu

Lisha Yu Fatih’te kendisi gibi Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı olan erkek arkadaşı ile birlikte yaşıyordu. Bir ithalat firmasında çalışan Lisha Yu, 2 Ekim’de kendi kullandığı 34 MM 6988 plakalı, siyah renkli otomobille evden ayrıldı.

Erkek arkadaşının iddiasına göre aynı gün saat 23.30 sıralarında kendisini arayarak küçük bir kaza yaptığını, çarptığı aracın sahiplerinin kendisiyle konuşmak istediğini söyledi. Ancak telefon tam olarak çekmediği için karşı taraftakilerin sesi anlaşılamadı.

Lisha Yu birkaç dakika sonra erkek arkadaşını tekrar aradı. Erkek arkadaşı telefonu duymadığı için açamadı.