Ekaterina Gündüz İğneli Fıçı'da
Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz, Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim TV'de (dimtv.tv) bir pazartesi akşamı klasiği olan İğneli Fıçı'nın konuğu oldu
GÜNCEL 21.10.2019, 18:20 21.10.2019, 22:04
BU akşam saat 20.00'de Dim TV'de ekrana gelen İğneli Fıçı'da duayen gazeteci Mehmet Ali Dim'in sorularını yanıtlayacak olan Gündüz, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun himayesinde, Küresel Gazeteciler Konseyi'nin (KGK) öncülüğü ve ev sahipliğinde Ankara, Kayseri, Konya ve Alanya'da yapılacak olan 21. Dünya Rus Medya Kongresi hakkında bilgi verdi.
85 ülkeden 160 Rus dili konuşan gazetecinin katılacağı dev kongre, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en kapsamlı medya organizasyonu olacak.
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