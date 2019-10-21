Ekaterina Gündüz İğneli Fıçı'da

BU akşam saat 20.00'de Dim TV'de ekrana gelen İğneli Fıçı'da duayen gazeteci Mehmet Ali Dim'in sorularını yanıtlayacak olan Gündüz, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun himayesinde, Küresel Gazeteciler Konseyi'nin (KGK) öncülüğü ve ev sahipliğinde Ankara, Kayseri, Konya ve Alanya'da yapılacak olan 21. Dünya Rus Medya Kongresi hakkında bilgi verdi.

85 ülkeden 160 Rus dili konuşan gazetecinin katılacağı dev kongre, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en kapsamlı medya organizasyonu olacak.



