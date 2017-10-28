Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107884
ALTIN
155.228
DOLAR
3.8021
STERLİN
4.9813
EURO
4.4052
Kadınlarda idrar kaçırma hastalığı ve tedavisi
Kadınlarda idrar kaçırma hastalığı ve...
'Kalp ameliyatı öğleden sonra yapılmalı'
'Kalp ameliyatı öğleden sonra yapılmalı'
Çocuklarınız bu hareketleri yapıyorsa dikkat
Çocuklarınız bu hareketleri yapıyorsa dikkat
banner468

Ehliyet alacaklar dikkat! O süre uzatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünün, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredileceği duyurulan pasaport ve sürücü belgesi işlemlerini 2 Ocak 2018'e kadar yürütmeye devam etmesine dair Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yer aldı

Ehliyet alacaklar dikkat! O süre uzatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünün, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredileceği duyurulan pasaport ve sürücü belgesi işlemlerini 2 Ocak 2018'e kadar yürütmeye devam etmesine dair Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yer aldı

28 Ekim 2017 Cumartesi 07:44
Ehliyet alacaklar dikkat! O süre uzatıldı
banner404

EMNİYET Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredileceği açıklanan pasaport ve sürücü belgesi işlemlerini 2 Ocak 2018'e kadar yürütmeye devam edecek.

Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmesine dair sürenin uzatılması hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, söz konusu devir işlemine ilişkin süre 2 Ocak 2018'e kadar uzatıldı.

Resmi Gazete'de 29 Ekim 2016'da yayımlanan 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 3152 sayılı kanuna eklenen geçici maddede, Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin bir yıl içinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredileceği, bu sürenin uzatılmasında Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu belirtilmişti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
EhliyetSüre
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
 Aşçılar Alanya'da yarışıyor
 Aşçılar Alanya'da yarışıyor
Atatürk Anıtı’na profesyonel bakım  
Atatürk Anıtı’na profesyonel bakım  
THY'ye 'Kış' geldi
THY'ye 'Kış' geldi

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim