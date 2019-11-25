Eğitimin sorunları İğneli Fıçı’da

KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı, duayen gazeteci Mehmet Ali Dim’in hazırlayıp sunduğu programa Türk Eğitim Sen Antalya 2 No'lu Şube Başkanı Burhan Ulu, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Alanya Şubesi Başkanı Ali Koca ve Eğitimciler Birliği Sendikası Alanya Şube Başkanı Abuzer Gündoğar katılıyor. Programda eğitimin ve öğretmenlerin sorunları konuşulacak. Bu akşam saat 20.00’de Dim TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak programda katılımcılar, Dim’in sorularını yanıtlayacak. Ayrıca izleyicilerden gelecek sorular da canlı yayında eğitim sendikalarının Alanya temsilcileri tarafından yanıtlıyor. Sendika başkanlarına izleyiciler sorularını 0 542 513 17 55 numaralı WhatsApp iletişim hattından ya da Facebook mecrasından iletebilecek.