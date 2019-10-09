Eğitimi konuştular

MÜSİAD Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy tarafından karşılanan Gündoğar ile eğitim üzerine karşılıklı istişarelerde bulunuldu. Durusoy, toplantının faydalı geçtiğini, karşılıklı istişarede bulunduklarını ifade ederek ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi. Ziyaret anısına Gündoğar, Durusoy’a ipek kozasından yapılmış bir tablo hediye etti.