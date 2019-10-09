Eğitimi konuştular
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Alanya Şubesi, Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Alanya Şube Başkanı Abuzer Gündoğar'ı konuk etti
GÜNCEL 09.10.2019, 22:25
MÜSİAD Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy tarafından karşılanan Gündoğar ile eğitim üzerine karşılıklı istişarelerde bulunuldu. Durusoy, toplantının faydalı geçtiğini, karşılıklı istişarede bulunduklarını ifade ederek ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi. Ziyaret anısına Gündoğar, Durusoy’a ipek kozasından yapılmış bir tablo hediye etti.
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