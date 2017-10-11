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Eğitimde yeni dönem! Bakan Yılmaz'dan valilere çağrı!

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Bu yıl öncelikli hedefimiz, okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak. Bütün valilerimizden ricamız var, okul öncesi eğitime öncelikle dikkat edin. "İlkokul, ortaokul ve lisede taşımalı eğitim var ama okul öncesinde öğrencilerimizi taşımayacağız, öğretmenlerimizi taşıyacağız. Gezici öğretmen, artık öğrenciler gezmeyecek, öğretmen gezecek. Dolayısıyla daha iyi bir şartı, eğitim imkanını evlatlarımıza vereceğiz" dedi

Eğitimde yeni dönem! Bakan Yılmaz'dan valilere çağrı!

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Bu yıl öncelikli hedefimiz, okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak. Bütün valilerimizden ricamız var, okul öncesi eğitime öncelikle dikkat edin. "İlkokul, ortaokul ve lisede taşımalı eğitim var ama okul öncesinde öğrencilerimizi taşımayacağız, öğretmenlerimizi taşıyacağız. Gezici öğretmen, artık öğrenciler gezmeyecek, öğretmen gezecek. Dolayısıyla daha iyi bir şartı, eğitim imkanını evlatlarımıza vereceğiz" dedi

11 Ekim 2017 Çarşamba 19:36
Eğitimde yeni dönem! Bakan Yılmaz'dan valilere çağrı!
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MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, okul öncesi eğitimi  yaygınlaştırmak istediklerini belirterek, "İlkokul, ortaokul ve lisede taşımalı  eğitim var ama okul öncesinde öğrencilerimizi taşımayacağız, öğretmenlerimizi  taşıyacağız. Gezici öğretmen, artık öğrenciler gezmeyecek, öğretmen gezecek.  Dolayısıyla daha iyi bir şartı, eğitim imkanını evlatlarımıza vereceğiz." dedi. 
 
Bakan Yılmaz, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Osmanlı Kültür ve Kongre  Merkezi'nde düzenlenen 2017-2018 akademik yılı açılış programında yaptığı  konuşmada, Türkiye'nin gerçek mukayeseli üstünlüğünün, genç ve dinamik nüfusu  olduğunu söyledi.
 
Genç nüfusun, Türkiye'nin elmastan da  değerli beşeri sermayesi  olduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:
 
"Beşeri sermayeyi nitelikli kılan, eğitimdir. Eğitim sisteminin  iyileştirilmesi, okullaşma oranının artırılması, eğitimde fırsat eşitliğinin  sağlanması bakanlığımızın her döneminde değişmez hedefi olmuştur. Bu hedefe  ulaşabilmek için öncellikle hükümetlerimiz döneminde milli gelirden en fazla payı  eğitime ayırdık. Eğitim bugün de merkez hükümetin bütçesinden en fazla payı alır.  Bir oran vermek istersek 2012 yılında eğitime bütçeden ayrılan pay 11 milyar lira  bile değildi. Bütçeye oranı yüzde 11 bile değildi, yüzde 10'du. Şimdi ise  üniversite bütçeleri dahil 122 milyar lira. Toplam oranı da yüzde 19-20'ye  geliyor. Bir şeye 'önem veriyoruz' dediğinizde önemin ölçüsü ona bütçenizden  ayırdığınız pay ile orantılıdır."
 
"Milli gelirden eğitime ayrılan pay 5,8'dir"
 
Bakan Yılmaz, bütçeden pay ayrılmayan şeye önem vermenin mümkün  olmadığını belirterek, eğitime önem verdikleri için büyük oranda bütçe  ayırdıklarına işaret etti.
 
En fazla bütçeyi eğitime ayırdıklarını vurgulayan Yılmaz, şunları  kaydetti:
 
"Bizim dönemimizde de milli gelirin bugün 5,8'i eğitime ayrılıyor. Bu  miktara vatandaşların bağış olarak yaptıkları dahil değil. Bu miktara İl Özel  İdarelerinden eğitime ayrılan pay da dahil değil. Eğer bunları da eklersek mill  gelirden eğitime ayrılan pay 5,8'in de üstüne çıkar. Nereden nereye geldiğimizi  göstermek için 85'te milli gelirden eğitime ayrılan pay yüzde 1,2 idi. 20'lı  yıllarda 2, 2, 2002'de 2,8-2,9'du şimdi ise 5,8 ve artısı var. 90'larda  Avrupa'nın eğitime milli gelirinden ayırdığı pay Almanya'da 4,8, İtalya'da  4,9'du. Biz onların dörtte birini veya yarısını ayırıyorduk. Dolayısıyla da  80-90'larda hem Avrupa Birliği'nin, Avrupa ülkelerinin eğitime ayırdığından daha  az pay ayıracakınız hem de ondan sonra da Avrupa Birliği ülkelerinden eğitimde  daha iyi netice umacaksınız. Bu beklentinizle bu ayırdığınız birbirine uygun  değildir."
 
"Öğrencilerimizi değil, öğretmenleri taşıyayacağız"
 
Halen Avrupa ülkelerinin eğitime ayırdığı bütçenin ortalamasının 5,2,  Türkiye'nin ise 5,8'den fazla olduğunu aktaran Yılmaz, Türkiye'nin geçmişte  eğitime Avrupa ülkelerinden daha az önem verdiğine dikkati çekti.
 
Türkiye'nin şimdi Avrupa'dan daha fazla eğitime önem verdiğini dile  getiren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Bu yıl öncelikli hedefimiz, okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak.  Bütün valilerimizden ricamız var, okul öncesi eğitime öncelikle dikkat edin. Bir  hususa daha dikkatinizi çekiyorum. Biliyorsunuz ilkokul, ortaokul ve lisede  taşımalı eğitim var ama okul öncesinde öğrencilerimizi taşımayacağız,  öğretmenlerimizi taşıyacağız. Gezici öğretmen, artık öğrenciler gezmeyecek,  öğretmen gezecek. Dolayısıyla daha iyi bir şartı, eğitim imkanını evlatlarımıza  vereceğiz. Yine bu yıl okul öncesi eğitimde ilk kez bir başlangıç yaptık. 37 ili  pilot olarak seçtik. 37 ilde okul öncesi eğitime ilişkin kırtasiye masraflarını  da bakanlık olarak biz karşılıyoruz."
 
"Derslik başına düşen öğrenci sayısı 36'dan, 24'e düştü"
 
Eğitime ayırdıkları bütçeyle 270 bin derslik yaptıklarını anımsatan  Yılmaz, derslik başına düşen öğrenci sayısının eğitimin kalitesini gösteren  önemli unsurlar olduğunu belirtti.
 
Bakan Yılmaz, 70 kişilik sınıfta eğitim gördüğünü aktararak, "Bir  öğretmen bir sınıfa girdiğinde bir sınıfta 70 öğrenci varsa, bir öğrencisine bir  dakika dahi ayıramazsa  orada kaliteli eğitimden bahsetmek mümkün mü? İşte bundan  dolayı da mümkünse Türkiye'de derslik başına düşen öğrenci sayısını azaltmak  istedik. Türkiye'de 2012 genelinde ortalama 36 iken şimdi 24'e düştü. Ağrı'da bu  oranımız çok daha iyi. Ağrı'daki oran 45'ten 22'ye düştü. Kaliteli eğitim için  öğretmen başına düşen öğrenci sayısının makul sayıda olması lazım. Biz  geldiğimizde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 28'di. 580 bin öğretmen ataması  gerçekleştirdik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 17'ye indi." diye  konuştu.
 
Bu yıl 1,5 ve 9'uncu sınıflarda okuyan öğrencilerin yeni müfredatla  eğitim almaya başlayacağını ifade eden Yılmaz, Türkiye'nin eğitimde çok daha iyi  olacağını sözlerine ekledi.
 
Programa, Ağrı Vali Vekili Ejder Demir, AK Parti Ağrı Milletvekili  Cesim Gökçe, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut,  Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Tunay Pulça, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı  Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, kurum müdürleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının  temsilcileri ile öğrenciler katıldı.
 

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eğitimde yeni dönem bakan yılmaz dan valilere çağrı
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