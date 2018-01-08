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Eğitimde 'Kamp' modeli 

Şehit Coşkun Nazilli İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri Kemal Aras'ın eşliğinde kamp hayatını deneyimleme fırsatı buldular

Eğitimde 'Kamp' modeli 

Şehit Coşkun Nazilli İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri Kemal Aras'ın eşliğinde kamp hayatını deneyimleme fırsatı buldular

08 Ocak 2018 Pazartesi 22:05
Eğitimde 'Kamp' modeli 
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HAFTASONU okuldaki İzcilik Kulübü üyesi birinci sınıf öğrencilerine kamp deneyimi yaşatmak adına bu tür bir çalışma yaptıklarını belirten Kemal Aras, öğrencilerle hoşça vakit geçirdiklerini belirtti. Sürprizlerle dolu bir etkinlik olduğunu ifade eden Aras, "Okulda öğrencilerimize bir kamp yaptık. Okul saatinden sonra oyunlarla başlayan, akşamları İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hüseyin Er'in de teşrif etmesiyle renklenen oyunlar ve çeşitli eğlenceler ile devam eden bir kamp süreci geçirdik. Kapımız akşam yemeğinden sonra geleneksel çocuk oyunları, film aktiviteleri ve yetişkin aktiviteleri ile devam etti. Gece erken bir saatte öğrencilerimizi gündüz ders yaptıkları sınıflarda kurdukları çadırlarda uyuttuk. Gece onlara ayrı birsürpriz de yaptık, saat 01.00 sıralarında uyandırdık ve gece yürüyüş etkinliği yaptık. Sonra tekrar uykuya dalan öğrencilerimizle sabah yaptığımiz güzel bir kahvaltının ardından evlere döndük" dedi.
'HERKESTEN DESTEK GÖRDÜK'
Veliler başta olmak üzere Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er'den çok destek gördüklerini ifade eden Aras, "Velilerimiz üstün bir gayret gösterip, yiyecek içeceklerimizi ve kahvaltımızı hazırladılar. Gece boyu kamp ateşinin başından ayrılmayıp nöbet tuttular. Milli Eğitim Müdürümüz Hüseyin Er ve Şube Müdürlerimiz okulca başlattığımız avokado yetiştirme ve okul yararına değerlendirme etkinliğimize destek oldular. Okul Müdürümüz Mehmet Gınbıroğlu ve Müdür Yardımcımız Dilek Uysal bizleri yalnız bırakmayıp okulda kaldılar. Okulumuzun öğretmenleri ve diğer çalışanları da bizleri yalnız bırakmayıp gece boyu bizimle kaldılar" diye konuştu.
 

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Anahtar Kelimeler:
Coşkun NazilliEğitimIlkokulKemal Aras
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