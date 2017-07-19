'Eğitimde devrim yaratacağız'

ALANYA'DA eğitim kalitesini en üst düzeye çıkarma konusunda son derece iddialı olan Alanya Bil Koleji, mutlu bireyler yetiştirip çocuklara mutlu gelecek hazırlamak için 2017-2018 eğitim öğretim sezonunu bekliyor. Alanya Bil Koleji İlkokul Zümre Başkanı Mehmet Tülek, ilkokulda uygulanacak eğitim öğretim sistemi üzerine bilgi verdi. Bil Koleji İlkokulu’nda eğitim adına yapılacak tüm işlerde ortak aklın esas alındığını söyleyen İlkokul Zümre Başkanı Tülek, Bil Koleji’nin Alanya’da eğitim ve öğretimde teknolojik devrim gerçekleştireceğinin altını çizdi. Tülek, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bil Koleji İlkokulu, eğitim adına yapılan tüm işlerde ortak aklı esas alır. Gerek tüm kampüs öğretmenlerinin katıldığı genel zümrelerde, gerekse okul içi zümrelerde planlama, ders tasarımları akademik ve sosyal tüm etkinlikler ve içerikler bu çerçevede ele alınır. Bil Koleji Alanya öncelikle 21. yüzyılın öğrenme alanlarının dizaynı ile oluşturulan sınıflarda teknoloji ve bilim dünyasını, farklı öğrenme teknikleriyle birleştiren İnovasyon Okulu’dur. Bil Koleji Alanya, eğitim ve öğretimde 'teknolojik devrim’i gerçekleştirir. Teknolojinin sağladığı tüm imkanları etkin bir biçimde kullanarak, öğrencileri eğitim öğretim sürecinin bütününe dahil ediyoruz. Öğrencilerimiz geleceğimizdir. Geleceğimize şekil verirken, öğrencilerimiz ile ilgili tüm bilgi ve detayları ‘Akıllı Takip Sistemi’ ile velilerimizin yakından izleyebilecekleri bir süreç izleyeceğiz.

'GELECEĞİN LİDERLERİNİ YETİŞTİRİYORUZ'

Milli Eğitim Bakanlığı’nın amaç ve hedefleri doğrultusunda temel bilgi ve becerilere sahip, özgüven duygusu gelişmiş, araştırmacı, yaptığı çalışmalarda akılcı analizler gerçekleştirebilen, kendisine ve çevresine saygılı, dürüst ve adaletli öğrenciler yetiştirir. Öğrencilerimizin öğrenciler arası sevgi, saygı, hoşgörü, kişisel bütünlük ile gerçeğe saygıdan yola çıkarak (iyi-doğru-güzel) değer yargılarımızı korumayı ve uygulamayı, özgüven duygusunu geliştirmeyi, iletişim becerilerini geliştirip, yaratıcı bireyler yetiştirmeyi, analitik düşünmeyi, düşündüğünü doğru ve açık bir şekilde ifade edebilmeyi, milli ve manevi duyguları yüksek, problem anlama ve çözme becerisi gelişmiş, kendi yeteneklerini keşfeden, yaparak-yaşayarak, yaşam boyu öğrenme metotlarını bilerek, kendi öğrenme sorumluluklarını alabilen, sanatsal yaratıdan haz duyan bireyler yetiştirme misyonundan yola çıkarak, öğrencilerimizin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, potansiyellerinin gerçekleşmesine imkan sağlamak, karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarının artırılmasını hedefliyoruz. Okulumuzda Milli Eğitim müfredatıyla birlikte, öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini geliştirecek, bilişsel deneylerini belirleyecek akademik programlara yer verilmektedir. Bu hedeflere ulaşmak için 'Tam öğrenme modeli', '5N1K' ile 'Aktif dijital öğrenme' modeli uygulanır. Bu ortamda öğrencilerimiz bireysel öğrenme ve ekip çalışması becerisi kazanacaklar, kendilerine sağlanan geniş aktivite olanaklarıyla da ilgi istekleri doğrultusunda spor, kültür, güzel sanatlar ile yeteneklerini geliştirmeye teşvik edileceklerdir. 1. sınıftan itibaren İngilizce, bilgisayar-yazılım, drama, satranç, spor ve sanat eğitimi alacaklardır. Okulumuzda öğrencilerimizin duygusal gelişimlerine tam destek olarak; önleyici rehberlik, bireysel rehberlik ve eğitsel rehberlik hizmetleri yer almaktadır. 1. sınıftan itibaren, oyun, fiziksel etkinlikler, İngilizce, Türkçe, drama, müzik, görsel sanatlar, modern dans, laboratuar etkinliği ile çevre-ekoloji etkinliğine yer verilecektir. 1. sınıf itibari ile öğrencilerimize doğru kalem tutuş, güzel yazı ve okuma kazanımından sonra; kitap okumanın, öğrencilerin kendilerini ifade etmelerini, bu yolla analitik düşünen, düşündüğünü doğru ve açık bir şekilde ifade eden, algılama gücü yüksek, yorum ve sentez yapabilen, sorgulayıp tartışan, kelime hazinesi zengin, kültürlü, yüksek karakterli bireyler yetiştirmeyi amaç edindik. Öğrencilerimize haftada Türk ve yabancı uyruklu uzman yabancı dil öğretmen kadromuzla verilecek İngilizce programlarımızla İngilizce dersini benimsetip öğretmeyi hedefliyoruz. Matematik müfredatı doğrultusunda renkli materyallerle, matematiği sıkıcılıktan kurtarıp derse ilgi ve isteklerini yoğunlaştırılacakları bir ders yapacağız. Yine 1. sınıftan itibaren laboratuar öğretmenleri eşliğinde çeşitli deneyleri yaparak-yaşayarak öğrenmeyi sağlayacağız. Müzik, spor ve görsel sanatlarda gerektiğinde rehber öğretmenlerden de destek alarak öğrencilerimizin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda etkin ve yetkin bir şekilde katılımlarını sağlayacağız. Serbest Kürsü çalışmalarımızla öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerini diğer öğrenci arkadaşları ile paylaşmasını sağlayabildiği bir eğitim ortamı sunacağız. Etkin iletişim becerileri kazandıracağız. Geleneksel eğitim yaklaşımlarından uzak, çağın gerektirdiği bilgi ve teknolojik donanımı aktif bir şekilde kullanabilen, bilgiye ulaşabilecek bireyler yetiştireceğiz. Okuduğunu anlayabilen, anladığı konular üzerinde yorum ve düşüncelerini açık bir şekilde gerçekleştirebilen öğrenciler yetiştireceğiz. Alanya’da eğitim anlayışını baştan aşağıya değiştireceğimize olan inancımız tamdır. Mutlu bireyler ve mutlu bir gelecek için hazırız.”

