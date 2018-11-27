'Eğitim vizyonu' konuşuldu

Toygar DİM

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) İşletme Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen panele ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, ALKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Güneş ve Prof. Dr. Leyla Harputlu, ALKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydın, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burak Yuluğ, ALKÜ Genel Sekreteri Fatih Özdemir, ALKÜ daire başkanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

‘ÖĞRETMEN ZİHİNDEKİ KARANLIK KÖŞELERE IŞIK TUTAR’

Açılış konuşmasında ALKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydın salondakilere hitaben gerçekleştirdiği konuşmasında, “Öğretmen ne anlatırsa anlatsın öğretebildiği ancak öğrencinin öğrenmeye niyet ettiği kadardır. Oysa öğretmen, her şeye rağmen öğrencisinin isteksizliğini kırabileceğine, onun zihnindeki karanlık köşelere ışık götürebileceğine hiç tereddüt etmenden inanır. Ünlü düşünür Nurettin Topçu’nun da söylediği gibi: ‘Okuyacaksınız, okutacaksınız; kürsüde, minberde, mektepte ve üniversitede. İlmin en büyük ibadet olduğunu halka öğreteceksiniz.’ Ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasında, kuşkusuz en büyük çabayı öğretmenlerimiz gösterecektir” diye konuştu. Salonda bulunan öğretmen adayı öğrencilere de tavsiyede bulunan Aydın, “Sevgili Öğrenciler, özellikle sizler öğretmen olarak göreve başladığınızda bu ülkenin kız çocuklarının okuması konusunda elinizden gelen bütün çabayı gösteriniz. Çünkü bu ülke bu çocuklarımızın okuması ile daha da gelişecektir” diye konuştu. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı ise, Türkiye’nin gerçek anlamda küresel bir güç olabilmesinin yolunun; ülkenin genç ve dinamik nüfusunu, dünyadaki değişim ve dönüşümü yakından takip edebilen, sorgulayan, bilim ve teknolojide geleceğe yön veren, köklerine ve değerlerine bağlı, ahlaklı, kendine güvenen, bilim sanat ve edebiyat alanında donanımlı insanlar olarak eğitebilmekten geçtiğini söyledi.

ALKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydın’ın moderatörlüğünde ALKÜ Eğitim Fakültesi akademisyenleri Öğretim Üyesi Dr. Ayşe Sibel Demirtaş, Öğretim Üyesi Dr. Ali Eraslan ve Öğretim Üyesi Dr. Özge Metin Aslan’ın panelist olarak katıldığı etkinlik, ALKÜ öğrencilerinden oluşan grubun müzik dinletisi ile başladı.

‘2023 VİZYONUNDA ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ’

Panelde “2023 Eğitim Vizyonunun Erken Çocukluk Eğitimi” başlığı altında konuşmasını gerçekleştiren Öğretim Üyesi Dr. Özge Metin Aslan, erken çocukluk eğitimini yaygınlaştırma, eğitim hizmetlerine yönelik bütünleşik bir sistem oluşturma, şartları elverişsiz gruplarda eğitimin niteliğinin artırılması da olmak üzere üç farklı izlenecek yol ve buna bağlı kalınarak oluşturulan toplam 11 hedefin belirlendiğini dile getirdi. Aslan konuşmasının devamında, “Bunlardan ilki ve en önemlisi erken çocukluk eğitim hizmeti yaygınlaştırılmak adına beş yaşındaki çocukların zorunlu eğitim kapsamına alınmasıdır. Bu, erken çocukluk eğitiminde eşitsizliği ortadan kaldırabilecek bir uygulamadır” diye konuştu.

‘İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ 2023 VİZYONU İLE SAĞLAM TEMELLERDE’

ALKÜ Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ali Eraslan ise konuşmasında İngilizce öğretiminin 2023 vizyonu ile sağlam temellere oturtulduğunu dile getirerek, “İngilizce öğretiminde amaca özgü programlar teknoloji tabanlı ve eğlenerek öğrenme modeli esas alınarak ve yeniden düzenlenerek, ülkemiz mevcut eğitim sisteminin içinden çıkmazı haline gelen İngilizce sorununun ortadan kaldırılması planlanıyor” dedi. Tüm ülkede okul türü ve öğrencilerin ihtiyacına bağlı farklı ve esnek bir İngilizce öğretim programı uygulanmasının hedeflendiğini aktaran Eraslan, interaktif, bilgisayar destekli video, oyun ve hikâye temelli bir İngilizce eğitimi planlandığını söyledi. Konuşmasının devamında öğretmenlere yönelik daha güncel hizmet içi faaliyetleri, yüksek lisans ve sertifika programları yoluyla daha etkin ve dilin sadece dilbilgisi ekseninde değil, dört dil becerisi temelinde iletişim amaçlı öğretildiği bir İngilizce eğitimi planlandığını sözlerine ekledi.

‘MESLEKİ REHBERLİK YERİNE KARİYER REHBERLİĞİ’

Son olarak panelistlerden Öğretim Üyesi Dr. Ayşe Sibel Demirtaş ise 2023 Eğitim Vizyonu Dokümanında “Kariyer Rehberliği ve önemi” konusunu ele aldı. Demirtaş, “Kariyer Rehberliği Sistemi” kurulması yoluyla çocukların kendilerini ve mesleklerini tanıma ile kariyer seçim süreçlerinin yapılandırılacağını ifade etti. Rehberlik hizmetlerinde kariyer rehberliğinin önemine vurgu yapıldığını belirten Demirtaş, “Bu noktada, mesleki rehberlik yerine özellikle ‘kariyer rehberliği’ kavramı kullanılması dikkat çekicidir. Kariyer, bir kimsenin yaşamının herhangi bir döneminde sahip olduğu tüm yaşam rollerinin gerektirdiği etkinliklerin birleşimidir. Kariyer gelişimi, çocukluktan başlayan ve yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Halen ülkemizde eğitim gören öğrenciler için işlevsel bir kariyer oluşturma mekanizmasının mevcut olmayışı gerçeğinden hareketle, 2023 Eğitim Vizyonu’nda kariyer sürecinin yapılandırılması hedefi önemli ve değerli görünmektedir” dedi.

Panelin ardından Öğretim Üyesi Çiğdem Tanyel Başar tarafından açılan ‘Bakış’ isimli resim sergisi ve Alanya Nezihat–Abdullah Doğan İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı sergi incelendi.

