Eğitim Sen'e bayraklı cevap

BAYRAK asılması sonrasında bir açıklama yapan vatandaş Abdulah Üzüm, Hakkari'deki saldırı nedeniyle üzüntülü olduğunu söyledi. Üzüm, "Bugün işyerimizde küçük bir vergi levhasının fotokopisini asmadığımız için yetkililer ceza kesiyor. Eğitim-Sen denilen sendikaya sesleniyorum. Ya bu bayrağı seversiniz, ya da Kandil'e gidersiniz. Yazık, çok yazık. Eğitimi kullanmanız yazık. Eğitim- Sen adı altında PKK propandası yapan, şehitlerimizin kanıyla sulamayan asamayan zavallılar. Herkes kendine gelsin. Burayı onlara verenlere de sesleniyorum. Paraya ihtiyacın varsa gel burası boş kalsın ama kirasını benden al ama bu tür kişilere prim vermeyin. Çanakkale'de ecdadımız bu bayrak için kan verdi. Siz para için bu bayrağı ne olur satmayın" dedi.

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