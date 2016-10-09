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Eğitim Sen'e bayraklı cevap

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Alanya Şubesi'nin bulunduğu binaya vatandaşlar tarafından Türk bayrağı asıldı

Eğitim Sen'e bayraklı cevap

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Alanya Şubesi'nin bulunduğu binaya vatandaşlar tarafından Türk bayrağı asıldı

09 Ekim 2016 Pazar 15:29
Eğitim Sen'e bayraklı cevap
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BAYRAK asılması sonrasında bir açıklama yapan vatandaş Abdulah Üzüm, Hakkari'deki saldırı nedeniyle üzüntülü olduğunu söyledi. Üzüm, "Bugün işyerimizde küçük bir vergi levhasının fotokopisini asmadığımız için yetkililer ceza kesiyor. Eğitim-Sen denilen sendikaya sesleniyorum. Ya bu bayrağı seversiniz, ya da Kandil'e gidersiniz. Yazık, çok yazık. Eğitimi kullanmanız yazık. Eğitim- Sen adı altında PKK propandası yapan, şehitlerimizin kanıyla sulamayan asamayan zavallılar. Herkes kendine gelsin. Burayı onlara verenlere de sesleniyorum. Paraya ihtiyacın varsa gel burası boş kalsın ama kirasını benden al ama bu tür kişilere prim vermeyin. Çanakkale'de ecdadımız bu bayrak  için kan verdi. Siz para için bu bayrağı ne olur satmayın" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Eğitim Sene Bayraklı CevapEğitim Ve Bilim Emekçileri SendikasıEğitim-SenAbdulah Üzüm
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