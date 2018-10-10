Eğitim-Sen'den katliam açıklaması

Ceren ŞAHİN

10 EKİM 2015 tarihinde Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen binlerce insan, Ankara Tren Garı önünde toplanmış ve gerçekleşecek miting öncesi sabah saatlerinde IŞİD tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucunda 103 kişi yaşamını yitirirken, 580 kişi de yaralanmıştı. Katliamın 3'üncü yıldönümünde Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Alanya Şubesi bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Eğitim-Sen Başkanı Ali Koca yaptığı ortak açıklamada, aradan geçen üç yıllık süreçte gerek idarenin gerekse de yargının göstermiş olduğu tutumu eleştirirken, “Eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barış mücadelesi yitirdiğimiz arkadaşlarımızın en büyük emanetidir. Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu doğrultuda kararlı mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Affetmeyeceğiz, unutmayacağız, unutturmayacağız” diyerek adalet yerini bulana dek mücadele etmeye devam edeceklerine vurgu yaptı. Eğitim-Sen'in yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'KARANLIK ODAKLAR KATLİAMLA CEVAP VERDİ'

"10 Ekim 2015’te Ankara Garı önünde gerçekleşen katliamın üçüncü yıldönümünde, kaybettiğimiz bütün arkadaşlarımızı saygı ve özlemle anıyoruz. Bundan üç yıl önce, ülkemizin içinden geçtiği şiddet ve çatışma ortamının sona erdirilmesi için ‘Savaşa inat, barış hemen şimdi’ sloganıyla Türkiye’nin dört bir yanından gelen on binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen Emek, Barış ve Demokrasi Mitingimize savaştan beslenen karanlık odaklar katliamla cevap verdiler. Yüreği insan sevgisiyle ve barış özlemiyle dolu 103 arkadaşımız yaşamını yitirdi. Yaklaşık 500 arkadaşımız yaralandı. Halen çok sayıda arkadaşımız farklı organ kayıplarına uğrayarak hayatlarını devam ettirmeye çalışıyor.

'HALA YÜREKLER YANIYOR'

Yaşanan bu büyük katliamın acısı yüreklerimizi yakmaya devam ediyor. Acımız kadar öfkemiz de tazeliğini koruyor. Gerçek katiller dışarıda gezdiği için isyanımız her gün biraz daha büyüyor. Acımızı ve öfkemizi büyüten en büyük nedenlerden birisi de, katliam öncesinden bugüne kadar siyasi iktidarın ve idarecilerin takındıkları tutum ve yargı sürecidir. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi 3 Ağustos günü 10 Ekim Ankara katliamı davasında kararını açıkladı. Yargı süreci hızla bitirilmek istendi. Yargının tutumu ve açıklanan karar katliamın gerçek faillerinin kimler olduğuna dair kuşkumuzu daha da büyüttü.

'DAVA DOAYASININ BAŞINDAYIZ'

7 Haziran-1 Kasım 2015 sürecinde arka arkaya patlayan bombaların, yaşanan katliamların ‘Ya biz ya kaos’ tehdidi ile ilişkisi sorgulanmadığı sürece adalet sağlanmamış, gerçek failler ortaya çıkarılmamış olacaktır. Katliam sonrası anket yapıp oylarının ne kadar arttığını araştıran ve büyük bir aymazlıkla televizyonlarda açıklayanlar, halklarımıza hesap vermedikçe öfkemiz de acımız da dinmeyecektir. ‘Kokteyl örgüt’ diyerek davayı sulandıranlar, katliamın IŞİD tarafından gerçekleştirildiğini söyleyen mahkeme kararı sonrası dahi hala koltuklarında oturmaya devam ediyorlarsa dava dosyasının daha başındayız demektir.

‘UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ’

Eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barış mücadelesi, yitirdiğimiz arkadaşlarımızın en büyük emanetidir. Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada bu doğrultuda kararlı mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Barış karanfillerimize ve ailelerine verdiğimiz sözü 3'üncü yıldönümü vesilesiyle bir kez daha yineliyoruz. Barış özleminiz yerine gelinceye kadar mücadelemiz bedeli ne olursa olsun devam edecektir. Gerçek katiller ortaya çıkarılıncaya ve gerçek adalet yerini buluncaya kadar ant olsun ki durup dinlenmeyeceğiz, geri çekilmeyeceğiz, yılmayacağız. Affetmeyeceğiz, unutmayacağız, unutturmayacağız."