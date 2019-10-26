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Eğitim külliyesinin temeli atıldı

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Alanyalı Mevlüt Uysal’ın abisi Hasan Uysal’ın ailesiyle birlikte Emine-Ahmet Uysal Anadolu İmam hatip Lisesi’nin temeli bugün atıldı

GÜNCEL 26.10.2019, 15:17 26.10.2019, 15:20
Eğitim külliyesinin temeli atıldı
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ESKİ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Alanyalı Mevlüt Uysal anlamlı bir temel atma töreni için Alanya’ya geldi. Alanyalı Mevlüt Uysal ve Hasan Uysal’ın ailesi adına Alanya'nın Çıplaklı Mahallesi'ne yaptıracağı eğitim külliyesinin temel atma töreni bugün gerçekleştirildi. Eğitim külliyesinin içerisinde 24 derslikli imam hatip ortaokulu ve lisesi ile 120 öğrenci kapasiteli bir yurt, bir de mescit yer alacak. Gerçekleştirilen temel atma törenine Antalya Valisi Münir Karaloğlu da katılım sağladı. Yanı sıra Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, siyasi partilerin ilçe başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş temel atma töreninde Uysal ailesini yalnız bırakmadı.

#Eğitim Külliyesi #Mevlüt Uysal #Emine-Ahmet Uysal Anadolu İmam hatip Lisesi #hasan uysal
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