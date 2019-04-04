'Eğitim Köprüsü kurulacak'

BAŞARILARI ile dünyada ses getiren Litvanya üniversiteleri ile Alanya’daki Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ve Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi arasında işbirliği çalışmalarını desteklediklerini dile getiren Litvanya’nın Alanya Fahri Konsolosu ve Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, ayrıca yine Litvanya’da bulunan turizm fakültelerinden de Alanya’ya staj yapmak üzere öğrenci getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Şahin, Litvan öğretim görevlilerini ağırladığı organizasyonda öğretim kurumları arasındaki işbirliği olanaklarının enine boyuna konuşulduğuna dikkat çekti. Şahin, “Alanya’mız son dönemlerde özellikle yükseköğrenimde büyük bir potansiyel yakaladı. Bu gelişim hızla devam ediyor. Burada yetişen öğrencilerimizin uluslararası tecrübelerini arttırmanın yanı sıra, karşılıklı öğrenci değişimi ve turizm alanında Litvan öğrencilerin Alanya’mızda staj yapabilmesi önümüzdeki seçenekler olarak karşımıza çıkmakta. Bu seçenekleri geliştirmek de mümkün görülüyor. O manada çalışmalarımızı ve işbirliğimizi sürdürme konusunda kararlıyız” dedi. Şahin, ayrıca bu organizasyonun gerçekleşmesindeki emekleri nedeniyle Tatar Kültür Merkezi Genel Sekreteri ve Litvanya Üniversiteleri Türkiye Temsilcisi Ender Parmaksızoğlu’na teşekkür etti.

‘ŞAHİN BİZİM İÇİN BİR ŞANS’

Görüşlerini açıklayan Litvan Öğretim Görevlileri de Mehmet Şahin’in Lityvanya’nın Fahri Konsolosu olmasının çalışmaları açısından kendilerini çok sevindirdiğini ve bundan sonraki adımları beraber atmak istediklerine işaret ederek, “Sayın Şahin’e, ALKÜ ve AHEP üniversitesi rektör ve Öğretim Görevlilerine bize gösterdikleri yakın ilgi için teşekkür ederiz. Özellikle Alanya’da bir Fahri konsolosumuz olarak görev yapan Mehmet Şahin’i bir şans olarak görüyoruz. Bizim okullarımızda da başarıyla eğitim alan 560 Türk öğrenci var” dediler. Öte yandan gelen heyetteki öğretim görevlilerinin bağlı olduğu üniversite ve eğitim kurumları şöyle: Vilnius Üniversitesi, Vilnius Gediminas Teknik Üniversitesi, Mykolas Romeris Sosyal Bilimler Fakültesi, Vilnius Ticaret Akademisi, Kaunas Orman ve Çevre Fakültesi, Litvanya Denizcilik Akademisi, Alytus Sağlık Koleji.

