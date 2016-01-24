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'Eğitim'i konuşacaklar

Alanya, her alanda olduğu gibi eğitim öğretim alanında da Türkiye’deki 54 ilden daha büyük bir ilçe

'Eğitim'i konuşacaklar

Alanya, her alanda olduğu gibi eğitim öğretim alanında da Türkiye’deki 54 ilden daha büyük bir ilçe

24 Ocak 2016 Pazar 23:19
'Eğitim'i konuşacaklar
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OKUL sayısı, eğitim kurumlarının nitelikleri, öğretmen kadrosu ve farklı branşlarda sağladığı dereceler ile birçok il ve ilçeyi kıskandıran Alanya’nın eğitimdeki yeri ve durumu canlı yayında konuşulacak. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, eğitim öğretimin yılının ilk yarısı sona ererken bu akşam Kanal A’da canlı yayında merak edilen soruları yanıtlayacak. İlçenin başarı notu, okullaşma, öğretmen sorunu gibi eğitim camiasını yakında ilgilendiren konuların yanısıra üstün zekalı çocuklar için açılan Bilim ve Sanat Merkezi, akademik liseler, farklı branşlarda mesleki eğitime yönelik hizmet veren okullarıyla Alanya’nın eğitim öğretimdeki stratejik planına dair açıklamalarıyla Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Gaye Coşkun’un canlı yayın konuğu olacak. Haberin Manşeti bu akşam saat 19.45’de ekrana gelecek. İsteyen izleyiciler programa haberinmanseti@gmail.com adresinden ya da 5140984 numaralı telefondan sorularını iletebilecek.

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Son Güncelleme: 24.01.2016 23:22
Anahtar Kelimeler:
AlanyaHüseyin ErGaye Coşkun
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