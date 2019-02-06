Eğitim Bir-Sen’den davet

Eğitim Bir-Sen Alanya Temsilciliği, bugün Alanya’da Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri’nde Vefa Ödülü’ne layık görülen Nurettin Topçu için bir konferans düzenleyecek

Eğitim Bir-Sen’den davet
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KONFERANSA konuşmacı olarak Türkiye Yazarlar Birliği Onursal Başkanı Mehmet Doğan katılacak. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ALTSO) gerçekleştirilecek konferans 
öğrenciler ve gençler için saat 14.00'te, yetişkinler için ise saat 20.00’de başlayacak. Eğitim Bir-Sen Alanya Temsilciliği, tüm Alanyalıları konferansa davet etti. 

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