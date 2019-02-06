KONFERANSA konuşmacı olarak Türkiye Yazarlar Birliği Onursal Başkanı Mehmet Doğan katılacak. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ALTSO) gerçekleştirilecek konferans
öğrenciler ve gençler için saat 14.00'te, yetişkinler için ise saat 20.00’de başlayacak. Eğitim Bir-Sen Alanya Temsilciliği, tüm Alanyalıları konferansa davet etti.
Eğitim Bir-Sen’den davet
Eğitim Bir-Sen Alanya Temsilciliği, bugün Alanya’da Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri’nde Vefa Ödülü’ne layık görülen Nurettin Topçu için bir konferans düzenleyecek
KONFERANSA konuşmacı olarak Türkiye Yazarlar Birliği Onursal Başkanı Mehmet Doğan katılacak. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ALTSO) gerçekleştirilecek konferans
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