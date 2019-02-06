Eğitim Bir-Sen’den davet

KONFERANSA konuşmacı olarak Türkiye Yazarlar Birliği Onursal Başkanı Mehmet Doğan katılacak. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ALTSO) gerçekleştirilecek konferans

öğrenciler ve gençler için saat 14.00'te, yetişkinler için ise saat 20.00’de başlayacak. Eğitim Bir-Sen Alanya Temsilciliği, tüm Alanyalıları konferansa davet etti.