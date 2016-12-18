Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

EĞİTİM BİR SEN basınla buluştu

Eğitim-bir-sen Alanya Temsilciliği tarafından basın mensuplarıyla tanışma programı gerçekleştirildi

EĞİTİM BİR SEN basınla buluştu

Eğitim-bir-sen Alanya Temsilciliği tarafından basın mensuplarıyla tanışma programı gerçekleştirildi

18 Aralık 2016 Pazar 11:19
EĞİTİM BİR SEN basınla buluştu
banner404
ALANYA Öğretmenevi'ndeki kahvaltı programına sendika yönetimi ve basın mensupları katıldı. Kahvaltı sonrasında bir açıklama yapan EĞİTİM-BİR-SEN Alanya Temsilcisi Abuzer Gündoğar, "Alanya Milli Eğitim'e bağlı 191 kurumda yaklaşık olarak 3 bin 500 öğretmen ve yine yaklaşık olarak 200 memur görev yapıyor. Bu sayı gerek il içi gerek il dışı atamalar nedeniyle sürekli değişkenlik gösteriyor. Bu personelden 920 öğretmen ve memur arkadaşımız Aralık ayı itibariyle üyemiz durumunda. Yaklaşık bir yıl önce görevi devraldığımızda 794 üyemiz vardı. Yüzde 16 büyüme ile 920 üyeye ulaşarak Alanya'da yetkili sendika konumundayız. Geniş bir coğrafyaya dağılmış bulunan Alanya'daki eğitim kurumlarının mümkün olduğu kadar ziyaret edip varsa eğer problemler yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde resmi kurunlar nezdinde çözümler bulmaya çalışıyoruz. Bu konuda Milli Eğitim Müdürlüğü'müz  ile uyum içerisinde çalışıyoruz. Yeri gelmişken bu yaklaşımlardan dolayı Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er'e, şube müdürlerine ve milli eğitim müdürlüğünün diğer personeline teşekkür ediyoruz. Saha çalışmalarımız zaman zaman üyelerimizin talebi doğrultusunda, zaman zaman yeni üye kazanma çalışmaları şeklinde ve zaman zaman promosyon hediyelerimizi dağıtma şeklinde oluyor. Üyelerimiz okullarında ziyaret onların da varsa çözüm ve önerilerini almaya çalışıyoruz. 
'KÜLTÜREL FAALİYETLER ASLİ GÖREVLERİMİZDEN'
Kültürel faaliyetlerimiz sendikal çalışmalarımızın çok önemli bir kısmını teşkil ediyor. Sayısal olarak çoğalmak geniş kitlelere ulaşmak elbette ki önemli ancak bir araya gelmiş bu kitlenin bu ülkenin değerleriyle, inancıyla ve geçmişinden gelen devasa kültür birikimiyle yeniden buluşması asli görevlerimizden biri. Bu bağlamda geçen yıl fikir dünyamıza yakın tarihte büyük katkılar sunan ve yedi güzel adam diye tabir edilen yazarlarımızı anma programını gerçekleştirdik. Yine sendikamızda düşünce dünyamızın oluşmasında çok önemli gördüğümüz sohbet halkamızı gelenek haline getiriyoruz. Her 15 günde bir Alanya'mızın kendi alanında yetişmiş, emek vermiş bir büyüğümüzü veya genç bir kardeşimizi konuk ediyoruz. Konular bazen tarih, bazen dini konular ve bazen de şiir ve yazı dünyası olabilir. Yine bu bağlamda üyelerimiz arasındaki yakınlaşmayı ve muhabbeti artırmak için iftar ve kahvaltı programları düzenliyoruz. Görevi devraldığımız yaklaşık bir yıl süre zarfında iki büyük organizasyon yaparak üyelerimizi bir bin 500 kişilik iftar ve 700 kişilik kahvaltı programında bir araya getirdik. Yine bu hafta 22 Aralık Perşembe günü Türkiye'de din eğitimi politikaları ve 15 Temmuzda getirdikleri bir panel ile yeni bir çalışma başlatmak istiyoruz. 15 Temmuzu konuşmak istiyoruz. Eğitim ordusunun bir ferdi olarak bu konuyu konuşmak istiyoruz. Nedenlerini var sonuçlarını birçok açıdan ele almak ve geleceğimiz olan gençlerimize nasıl bir Türkiye bırakabileceğimizi tartışmak istiyoruz. Ocak ayında sendikamızın kurucu genel başkanı şair, mütefekkir rahmetli Mehmet Akif İnan'ı anmak ve genç nesillere anlatmak için bir anma programı düzenliyoruz. Onun kişiliğini, fikirlerini ve mücadelesini anlatacağız. Ayrıca üyelerimizin mesleki anlamda kendilerini geliştirmek için büyük bir imkân olarak gördüğümüz Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ)  ile yürüttüğümüz  çalışmalar neticesinde eğitim yönetimi alanında yüksek lisans programını  bu dönem başlatıyoruz. Eğitimde kalitenin yükselmesi anlamında son derece önemli bir çalışma olarak gördüğümüz bu programın açılması için gösterdikleri yakın ilgiden dolayı ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı'na teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.
 
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Alanya ÖğretmeneviAlanya Milli Eğitim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kemal Kaçmaz'ın eşi Emine Kaçmaz vefat etti
Kemal Kaçmaz'ın eşi Emine Kaçmaz vefat etti
Bisiklette dünya zirvesine 'Alanya' damgası
Bisiklette dünya zirvesine 'Alanya' damgası
AKİSK'den Dim'e üyelik teklifi
AKİSK'den Dim'e üyelik teklifi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim