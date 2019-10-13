Egemen Korkmaz, Mehmet Özdilek'in yardımcısı oldu!
Milli maç arasında Altınordu’yla oynadığı hazırlık maçını 3-1 kazanan Denizlispor’da, resmi sözleşmeyi imzalayan teknik direktör Mehmet Özdilek'in yardımcıları da belli oldu
SÜPER Lig’de milli maç arasında TFF 1. Lig ekibi Altınordu’yla oynadığı hazırlık maçını 3-1 kazanan Yukatel Denizlispor’da resmi sözleşmeyi imzalayan teknik direktör Mehmet Özdilek, takıma geçer not verdi.
Denizli Atatürk Stadı’nda oynanan maçı tribünden takip eden deneyimli teknik adam, tüm futbolculara şans verildiği karşılaşmadan mutlu ayrıldı. Takımın iyi bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Mehmet Özdilek, "Başaracağımız çok şey var. Herkes kendini göstermeye çalıştı. Bu ligde güzel işlere imza atacağız" dedi.
Genç futbolcuların da performansından övgüyle bahseden Özdilek, "Forma rekabeti üst düzeyde olacak. Genci tecrübelisi herkes elinden geleni yapacak. Gelecek vaad eden oyuncularımız var, onlar da gelişimlerini en iyi şekilde tamamlayıp takıma fayda sağlayacak" yorumunu yaptı. Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyahlılarda dizinden sakatlanan Kolombiyalı golcü Rodallega çalışmalara katılmadı.
YARDIMCILARI BELLİ OLDU!
Denizlispor’la 1 yıllık sözleşme imzalayan Mehmet Özdilek’in yardımcılıklarını Zafer Öğer, Veysel Cihan, Egemen Korkmaz, Yusuf Köklü ve Can Çiçekverdi yapacak.
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