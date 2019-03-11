Eftalia Otelleri'ne ikram teşekkürü 

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) üyesi oteller, Aytemiz Alanyaspor'un sahasında oynadığı maçlarda protokol, VIP ve basın tribünlerine verdiği ikram hizmetine Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında da devam etti

Eftalia Otelleri'ne ikram teşekkürü 
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SÜPER Lig'in 25'inci haftasında Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında ikram hizmetini Eftalia Otelleri verdi. Otel personeli karşılaşma öncesi başladığı ikramlarına maç sonuna kadar devam etti. Aytemiz Alanyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Güler, ALTİD üyesi otellerin Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşmalarda ikram hizmeti vermeye devam ettiğini belirterek Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında verdikleri kaliteli hizmetten dolayı Eftalia Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydıncı ve otel personeline teşekkür etti.

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