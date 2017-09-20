Efsane kaymakam ile Alanya'yı konuştular

ALANYA'DA evi bulunan ve 'Alanya'nın Efsane Kaymakamı' olarak bilinen Cengiz Gökçe, 1997 yılında Alanya'da birlikte görev yaptığı Tuğgeneral Turgay Aras'ı İzmir'deki makamında ziyaret etti.

1997 yılında Alanya Jandarma Komutanı olarak görev yapan, şimdi İzmir'de bulunan 2. Jandarma Komando Tugay Komutanı olan Tuğgeneral Turgay Aras ve Samsun Vali Yardımcılığı görevinden emekli olan Cengiz Gökçe, 1997 Alanyasını konuştular. Yeni Alanya'nın ziyarete ilişkin sorularını yanıtlayan Gökçe "20 yıl sonra bir kez daha bir araya geldiğimiz Sayın Aras'la bol bol Alanya'yı ve anılarımızı konuştuk. Alanya, hizmet edenleri asla unutmaz. Hizmet edenler de, Alanya'yı asla unutamazlar" dedi.

