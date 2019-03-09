Efsane gazi 'Alanyalı' çıktı

SOSYAL paylaşım sitesi Facebook'ta bulunan Kırcaali Göçmenleri adlı sayfada, efsane gazi Kırca Ali'nin Alanyalı olduğu bilgisine yer verildi. Kırcaali şehri göçmenlerinin kurduğu bu sayfada yer alan bilgi Alanya'da ilk kez duyuldu. Konuyu araştıran Yeni Alanya, Kırcaali Belediyesi'nin Türkçe resmi web sitesinde de Kırca Ali'nin Alanyalı olabileceği bilgisine yer verildiğini tespit etti.

KIRCA ALİ KİMDİR?

Kırca Ali Göçmenleri adlı sayfada, Kırca Ali hakkında şu bilgiler yer aldı: "Kırca Ali 1371 yılında Alanya’da doğmuştur. Eğitimini Konya medreselerinde almış, Osmanlı ordularında birçok Rumeli savaşlarına katılmış ve bu savaşlarda gösterdiği kahramanlıklardan dolayı Gazi unvanına ulaşmıştır. Gazi olduktan sonra 1393 yılında Arda nehrinin sol kıyısına yerleşerek kendi adıyla anılan Kırcaali'nin temellerini atmıştır. Bir şairimiz şöyle dile getirmiş:

Kurduğun şu beşikte,

Asırlardır sallanıyoruz,

Bir ulu çınar gibi,

Gittikçe dallanıyoruz…

Ölümünden sonra minnet olarak yerli halk para ve emek yardım yaparak ona türbe yapmışlar, 93 harbinde yani 1877–78 Rus-Türk harbinde Fındıcaklı Murat Ağa'nın gönüllü askerleri ve yerli halkın direnişi sayesinde Kırcaali şehri ve bölgesini Ruslar ele geçirememiş. Onun için Türk–Bulgar hududu Aydoğmuş dağlarından indirilerek Arda nehri boyunca çizilmiştir. Kırcaali bölgesi ikinci Balkan Savaşı'ndan sonra Ekim 1913 yılında Batı Trakya Türk Cumhuriyeti’nin feshedilmesinden sonra Bulgaristan’a bırakılmıştır. Bulgar haydut ve askerleri şehre gelir gelmez şehirdeki bütün Türk eserlerini yıkıp yakmışlardır. Gazi Kırca Ali'nin türbesi de yıkılıp yakılanlardandır. Gazinin türbesinin de yıkılıp yakıldığını duyan şehrin ileri gelenleri ve şehir halkı türbenin yanına koşup Bulgar askerlerinin elinden Gazi’nin kemiklerini kurtarmışlardır. Şehir halkının iştirakiyle yeniden cenaze merasimi düzenlenerek camii avlusunda defnedilmiştir…

Gazi Kırca Ali'nin kabri başında büyük anlam taşıyan kitabe:

Meftundur bu topraklarda Kırca Ali,

Bina eyledi ol güzel şehri Kırca Ali,

Duası şudur kulların ya ilahi,

Değmesin eline Mundar eli!

KIRCAALİ ŞEHRİ HAKKINDA

Soydaşlarımızın çoğunlukta olduğu Bulgaristan şehirlerinden biri olan Kırcaali'de Türkler, asırlık geleneklerinden kopmadan hayatlarını sürdürüyorlar. Yunanistan'a 90, Türkiye'ye 120 kilometre mesafede olan Kırcaali, yaklaşık 150 bin nüfusa sahip. Traklar'ın, Antik Yunanlar'ın, Romalılar'ın ve Bizanslıların kesişme noktası olan Kırcaali, Balkanlar'da Türkler'in yoğun yaşadığı şehirlerden biri. Aynı zamanda ''Hoşgörü şehri'' olarak bilinen Kırcaali'de asırlardan bu yana farklı dine mensup insanlar bir arada yaşıyorlar. Yoğun olarak Müslümanların yaşadığı bölgede birçok kültürel faaliyet yapılıyor, sanat adamları yetişiyor, Türk kültürü ve gelenekleri muhafaza ediliyor. 115 Türk köyü bulunan Kırcaali'nin merkezinde 17. asırdan kalan bir Osmanlı camisi halen ayakta. Merkez Camii olarak bilinen mabed şehrin ibadete açık olan tek camisi. Kırcaali'nin simgelerinden biri de Saat Kulesi. Şehir meydanında bulunan Saat Kulesi'nde her saat başı Bulgaristan'ın Osmanlı'dan ayrılışını anlatan bir marş çalınıyor. Bölge halkı bu duruma aşırı kızgın ancak her geçen gün artan tepkilere rağmen bu durum ile ilgili değişen bir şey yok.Rodoplar'ın eteklerindeki Kırcaali Bulgaristan'ın en yeşil şehirleri arasında yer alıyor. Binlerce yıl farklı medeniyet ve kültürlerin buluştuğu Kırcaali modern manzarasıyla da Bulgaristan'ın hızlı gelişen şehri olma yolunda ilerliyor.