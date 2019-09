Efes'in ‘Zilli’ ve ‘Delikanlı’ biralarına Alanya'dan da boykot çağrısı

Ceren Şahin - ÖZEL HABER

EFES Pilsen’in Danimarkalı şirket Mikkeller ile birlikte hazırladığı biralara verdiği ‘Zilli’ ve ‘Delikanlı’ isimlere tepki yağdı. Sosyal medya üzerinden cinsiyetçi bira isimlerinin kaldırılması yönünde talepler yükselirken, Efes’e boykot çağrısı yapıldı. ‘Efes Boykot’ etiketi Twitter’da Türkiye gündeminin ikinci sırasına yerleşti.

‘CİNSİYETÇİLİK ALKOL ORANLARIYLA PEKİŞTİRİLMİŞ’

Zilli kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğünde karşılığı “Edepsiz, eli maşalı, şirret (kadın)” olarak yer alıyor. Zilli Sally’nin alkol oranı düşükken (yüzde 3,9) Deli Kanlı Henry’nin alkol oranı daha yüksek (yüzde 4,6).

‘ZİHNİYET DÖNÜŞÜMÜNÜ BU ŞEKİLDE SAĞLAYAMAYIZ’

Antalya Barosu Alanya Kadın ve Çocuk Hakları ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu üyelerinden Avukat Müge Gezginci, Yeni Alanya’nın konuya ilişkin sorularını şu ifadelerle yanıtladı:

“Günde 5 kadının erkek şiddetiyle öldürüldüğü, onlarca kadının tacize uğradığı bir ülkede erkekleri ‘delikanlı’, kadınları ‘zilli’ olarak etiketleyen Efes, daha çok satılması için ataerkil toplumun kadın ve erkeğe biçtiği rolleri pekiştiren bira üretmiştir. Üstelik delikanlı biranın alkol oranı daha fazla. Erkek her halükarda üstün! Nereden tutsanız elinizde kalıyor. Özellikle son dönemde artan kadın cinayetlerinden sonra, kadın örgütleri olarak kullandığımız dilin ne kadar önemli olduğunu bas bas bağırıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğini ve zihniyet dönüşümünü bu şekilde sağlayamayız. Toplumsal cinsiyet dönüşümünde kullandığımız ifadelere dikkat etmek zorundayız.

‘EFES BU YANLIŞTAN DÖNMELİ, ERİL DİL DERHAL DEĞİŞTİRİLMELİDİR’

Günlük hayatımızın içine yerleşmiş cinsiyetçi yaklaşımlar, bilinçli olarak kadın erkek ayrımcılığına sebep olmaktadır. Kullanılan ifadelerde, eşitlik kavramına aykırı olan her noktaya derhal son verilmelidir. Efes’i bir an önce bu yanlıştan dönmeye ve öncelikle kadınlar olmak üzere, toplumun her kesiminden özür dilemeye davet ediyoruz.”