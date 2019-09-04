Efes cinsiyetçi biralarını toplattı ve özür diledi: 'Toplumsal mücadele kazandırır'

Ceren ŞAHİN - ÖZEL HABER

EFES Pilsen’in Danimarkalı şirket Mikkeller ile birlikte hazırladığı biralara verdiği ‘Zilli’ ve ‘Delikanlı’ isimlere tepki yağdı. Sosyal medya üzerinden cinsiyetçi bira isimlerinin kaldırılması yönünde talepler yükselirken, Efes’e boykot çağrısı yapıldı. ‘Efes Boykot’ etiketi Twitter’da Türkiye gündeminin ikinci sırasına yerleşti. Boykota Alanya’dan da destek verildi ve Alanya medyasının amiral gemisi Yeni Alanya, Avukat Müge Gezginci’nin bu eril dilin kabul edilemeyeceğini ifade ederek yaptığı açıklamaya yer verdi. Gezginci “Toplumsal zihniyet dönüşümünü bu şekilde sağlayamayız” derken, alkol oranlarında gözetilen değişiklikle cinsiyetçiliğin pekiştirildiğini belirtti. Alanya’nın da içerisine dahil olduğu ülke genelinde yürütülen boykot kampanyasının ardından ise Efes Pilsen geri adım attı. Biraların toplatılacağı duyurulurken toplumun bütün kesimlerinden özür dilendi. Kazanıma ilişkin Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarını bugün yine Avukat Müge Gezginci’ye uzattı.

‘BİRLİKTE BAŞARDIK, BİZ BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ’

Gezginci toplumsal mücadelenin kazandırdığına dikkat çekerek “Efes’in geri adım atması bizi çok mutlu etti. Birlikte başarıyor, birlikte kazanıyoruz. Birlikteliğimiz, örgütlü mücadelemiz çok önemli. Bunu her seferinde vurguluyoruz. Birlikte başardık. Yine birlikte kazanacağız. Biz birlikte güçlüyüz” dedi.