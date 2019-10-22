ECONALANYA başlıyor
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ev sahipliğinde 3. Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Konferansı (ECONALANYA 2019) 24 Ekim Perşembe günü saat 09.30’da Kargıcak The Lumos Deluxe Resort’de gerçekleştirilecek.
GÜNCEL 22.10.2019, 22:39
ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ev sahipliğinde 3. Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Konferansı (ECONALANYA 2019) 24 Ekim Perşembe günü saat 09.30’da Kargıcak The Lumos Deluxe Resort’de gerçekleştirilecek. Bu yılki davetli konuşmacılar Dünya Ticaret Örgütü’nden Dr. Marc Bacchetta ve Oxford Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Richard A. Werner ve Prof. Dr. Peter Neary’nin ekonomi alanında sunum yapacakları konferans iki gün boyunca devam edecek.
ARAŞTIRMALAR ALANYA'DA KONUŞULACAK
Ayrıca konferans süresince, yirminin üzerinde ülkeden gelen akademisyen ve araştırmacıların ekonomi konularındaki araştırmalarını sunacakları konferansa Alanya protokolü ve iş dünyası temsilcilerinin ilgi göstermesi bekleniyor.
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