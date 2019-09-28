Ece Üner'in 'toplanma alanı' göndermesi sosyal medyanın gündemine oturdu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından büyüklüğü 5.8 olarak açıklanan depremin ardından, Show TV Ana Haber Spikeri Ece Üner'in "Neyse ki deprem anında alışveriş yapabileceğimiz yüzlerce AVM var" yorumu sosyal medyada gündem oldu
GÜNCEL 27.09.2019, 22:30
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından büyüklüğü 5.8 olarak açıklanan deprem, birçok tartışmayı da beraberinde getirdi.
Show TV Ana Haber Spikeri Ece Üner de depremle ilgili "İstanbul'da olası bir depremde bizlerin toplanma alanı olarak belirlenen 493 bölgeden 416'sına AVM, rezidans ve gökdelen inşa edilmiş. Neyse ki deprem anında alışveriş yapabileceğimiz yüzlerce AVM alternatifi var" dedi.
Bu sözlerinin ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Ece Üner'e destek çıktı.
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