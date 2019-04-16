Ebru Türel'e şok! Suç duyurusunda bulunuldu

AKP'NİN Antalya Büyükşehir eski Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Menderes Türel’in eşi Ebru Türel hakkında “Özel hayatın gizliliğini ihlal ve kişisel verileri kaydetme gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğu ses kaydında “Şimdi biz ne yapacağız, biz ikili- üçlü gruplar halinde, size otobüs kartlarımız geldi. Bunları vereceğim. Otobüslere bineceksiniz. Bineceksiniz, konuşacaksınız, ineceksiniz. Erkekler de kahvelere gidip bunları konuşacak. Peki, neyi konuşacaksınız. Mesela; PKK’lılar CHP’lilerin listesinde. Ya bunlar seçilirse ya adam baksana eşbaşkanları bundan sonra İstanbul’u, Ankara’yı HDP yönetecek diyor. Tehdit ediyor. Bunları söyleyeceksiniz, lafları yazın. Tamam mı” sözleri yer alıyordu. CHP Antalya İl Başkanı Ebru Türel hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

TÜREL MONTAJ DEMİŞTİ

Ebru Türel’e ait olduğu iddia edilen ses kaydı, seçimlerden önce sosyal medyada yayımlanmıştı. Menderes Türel, ses kaydına ilişkin, “Bunlar klasik FETÖ taktiği. FETÖ’cü hesaplarından montaj kasetler yayınlıyorlar” açıklamasında bulunmuştu.

CHP'DEN SUÇ DUYURUSU

CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul Ses kaydı nedeniyle belediyede çalışan 2 AKP üyesi bürokratla, 4 CHP üyesinin gözaltına aldığını belirtti, Menderes Türel’in eşi Ebru Türel, “Kişisel gizliliğin ihlali” gerekçesiyle savcılığa şikayet dilekçesi verdiklerini açıkladı. Kumbul, şu açıklamayı yaptı; “Ebru Türel’in hiçbir gerçeklik payı olmayan, tamamıyla uydurma beyanlarıyla toplumun kendi çevresinde bulunan ve ortak bir görüşe sahip bir kesimini, bu topluluğun görüşünde olmayan farklı bir kesimine karşı açıkça düşmanlık yapmaya, nefret söyleminde bulunmaya teşvik ettiği, kışkırttığı açıktır. Bunun yanında eşinin belediye başkanı sıfatını da kullanarak suçta kullanılacak araçları dahi temin etmiş ve ortamı suç işlemeye elverişli hale getirmiştir”

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLALDEN DE SUÇ DUYURUSU

“Sayın Ebru Türel’in sosyal medyaya yansıyan kayıttaki beyanlarına istinaden kendisi hakkında; halkın kin ve düşmanlığa ve gönüllü vatandaşları belediyenin otobüs kartlarını kullanmak marifetiyle suç işlemeye tahrik etmesi sebebiyle şikayette bulunduk” diyen Kumbul Türel sözlerini şöyle noktaladı; “Bir diğer konu da; 60 kişiyle seçim ofisinde yapılan bir toplantıda, kapının açık olduğu insanların içeriye rahatlıkla girip çıktığı bir ortamda konuşulanların, bunları dışarıda yayın denmesine rağmen, ses kaydını kendi sosyal medya hesaplarında paylaştığı iddia edilen kişiler hakkında Ebru Türel tarafından ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ ettikleri sebebiyle suç duyurusunda bulunulmuştur”

KAYNAK: SÖZCÜ

Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2019, 18:06