‘E-Ticarete İlk Adım’ programı başlıyor

DİJİTALLEŞEN dünya ile ticaretin yapısının da değiştiğini kaydeden Başkan Davut Çetin, artık işletmelerin internet ortamında da olmalarının bir zorunluluk haline geldiğini hatırlattı. Bu adaptasyonu sağlayamayanların yaşama şanslarının kalmayacağını ifade eden Çetin," Müşteriyi kolundan tutup dükkana çekme dönemi kapanmıştır" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu vizyona destek verdiklerini dile getiren Başkan Çetin şöyle konuştu: “Bugüne kadar e-ticareti bilmeyen, bugüne kadar yapmamış ya da bu işi çok daha iyi yapmayı hedefleyen üyelerimize yönelik olarak “e-ticarete ilk adım” programını başlatıyoruz. Program kapsamında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vereceğiz. Programı tamamlayan firmalarımız, online satış yapabilecek bilgi ve beceri ile donanmış olacaklar. İnanıyorum ki; önümüzdeki süreçte çok sayıda Antalya firmasının e-ticaret başarılarını konuşuyor olacağız”

ATSO Başkanı Davut Çetin ‘E-Ticarete İlk Adım Projesi’ lansman toplantısının 20 Kasım’da düzenleneceğini söyledi.