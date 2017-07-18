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E-okul üzerinden TEOG tercihleri nasıl yapılır?

TEOG sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte binlerce öğrenci lise tercihlerini yapmaya başladı

E-okul üzerinden TEOG tercihleri nasıl yapılır?

TEOG sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte binlerce öğrenci lise tercihlerini yapmaya başladı

18 Temmuz 2017 Salı 11:50
E-okul üzerinden TEOG tercihleri nasıl yapılır?
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E-OKUL üzerinden TEOG tercihi yapmak oldukça kolay. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) duyurusuna göre TEOG tercih işlemleri 24 Temmuz'da sona erecek.
İstedikleri liseye girebilmek için TEOG sınavına giren binlerce öğrenci şu süreçte tercih aşamasından geçiyor. E-okul TEOG tercih robotu bu işlemi kolaylaştırıyor. 24 Temmuz'da bitecek olan tercihlerden sonra, 11 Ağustos'ta yerleştirme aşaması başlayacak.
TEOG TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

TEOG sistemi kapsamında, liseler için 24 Temmuz'a kadar tercih yapılabilecek.

Milli eğitim Bakanlığınca (MEB) yürütülen Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında liseler için tercih süreci başladı. TEOG yerleştirmeye esas puanlarına göre liselere tercih işlemleri bugünden itibaren 24 Temmuz'a saat 17.00'ye kadar "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul müdürlüğünden yapılabilecek.

Öğrenciler 25 okul tercih edebilecek ve bu tercihlerini herhangi bir ortaokul müdürlüğüne onaylatacak. Bu onaydan sonra tercih değişikliği yapılamayacak.

Öğrenciler, tercih ve yerleştirme işlemleri için illerde oluşturulan rehberlik komisyonlarına müracaat ederek gerekli bilgiyi alabilecek.

TEOG Yerleştirme sonuçları 11 Ağustos'ta

Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla öğrenci alan okulların önceden belirlenmiş kontenjanlarına, ortaöğretime yerleştirmeye esas puan ve puan üstünlüğüne dayalı olarak öğrencilerin tercihleri doğrultusunda merkezi yerleştirme yapılacak.

Tercih işlemleri tamamlandıktan sonra 11 Ağustos'ta yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar "www. MEB.gov.tr" ve "e-okul.meb.gov.tr" internet adreslerinde ilan edilecek. Sonuçlar, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sorgulanabilecek, ayrıca sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Yerleştirmeye esas nakil işlemleri ise 14-18 Ağustos, 21-23 Ağustos ve 28 Ağustos-6 Eylül 2017'de gerçekleştirilecek.

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Milli Eğitim BakanlığıMEBTEOGTercihE-okul
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