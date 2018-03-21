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Günlük Burç Yorumu - 21 Mart 2018 Çarşamba
21 Mart Günlük Burç Yorumu

e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha! Tek tıkla taşınma derdine son

Soy ağacı ve veraset gibi yeni uygulamalarıyla gündeme gelen e-Devlet sisteminde yeni bir uygulamanın eklenmesi için düğmeye basıldı. Planlanan eklentiyle vatandaşlar taşınırken kurumdan kuruma dolaşma zahmetinden kurtulacak. Yeni çalışmayla e-Devlet üzerinden adres kaydı, okul değişikliği ve tüm abonelik işlemleri bir ekranda gerçekleşecek

e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha! Tek tıkla taşınma derdine son

Soy ağacı ve veraset gibi yeni uygulamalarıyla gündeme gelen e-Devlet sisteminde yeni bir uygulamanın eklenmesi için düğmeye basıldı. Planlanan eklentiyle vatandaşlar taşınırken kurumdan kuruma dolaşma zahmetinden kurtulacak. Yeni çalışmayla e-Devlet üzerinden adres kaydı, okul değişikliği ve tüm abonelik işlemleri bir ekranda gerçekleşecek

21 Mart 2018 Çarşamba 07:30
e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha! Tek tıkla taşınma derdine son
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e-Devlet üzerinde yeni başlatılan çalışmaya göre artık vatandaşlar taşınma sonrası kurumdan kuruma dolaşma zahmetinden kurtulacak. Yapılan çalışmayla taşınan vatandaşların tüm abonelik işlemleri, adres kayıtları ve okul değişiklikleri tek bir ekran üzerinde e-Devlet'ten kolayca yapılabilecek.

e-Devlet’te temel amaçlarının vatandaş, kamu ya da özel sektörden kimsenin birbirinden belge talep etmeyeceği bir sistemin inşa edilmesi olduğunu belirten Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç, bunun için öncelikli olarak bakanlıklar arasında entegrasyonun sağlanması gerektiğini söyledi. Kılıç, “Bir kurumun bir kişi ile ilgili veriyi doğrulayabilmesi için sistemlerin konuşması gerekiyor. Bu bizim ulusal e-Devlet stratejimizde eylem planlarımızdan bir tanesidir” diye konuştu.

Akşam gazetesinde yer alan habere göre kamudan vatandaşa, kamudan iş dünyasına ve kamudan kamuya hizmetlerin bütün analizlerini yaparak takvime bağladıklarını ve e-Devlette yayımlanacak hizmetleri belirlediklerini söyleyen Kılıç, çalışmaların entegrasyon süreçlerinin devam ettiğini ifade etti. Bundan sonra vatandaşın hayatını kolaylaştıracak bütünleşik hizmetleri devreye alacaklarını kaydeden Kılıç sözlerine şöyle devam etti:

“Eğer bir yerden bir yere taşınacaksanız bunu bütünleşik hizmet olarak ele alacağız. e-Devlet’te tek bir ekran yapacağız. Bazı bilgiler otomatik olarak önünüze gelecek. Sisteme girdiğinizde eski adresiniz çıkacak, siz hangi adrese gitmek istiyorsanız onu girdiğiniz anda çocuğunuzun okulunu da aynı anda o ekran üzerinden taşıyacaksınız. Adres kaydını taşıyabileceğiniz gibi elektrik, su gibi tüm abonelik işlemlerini de buradan yapabileceksiniz. Yani bir yerden bir yere taşınırken nasıl bütün kayıtlarımızı alıp gidiyorsak hepsini tek ekran üzerinden yapacağız. Arka planda sistemler birbiriyle verinin doğruluğunu kontrol ederek bunu yapacak.”

Taşınma sisteminin entegrasyonu için Milli Eğitim Bakanlığı ve abonelik gerektiren elektrik, su, doğalgaz gibi firmaların bilgi işlem ve strateji daire başkanlıkları ile bir araya geleceklerini söyleyen Kılıç, sistemin kısa sürede entegrasyonunu sağlayacaklarını kaydetti. Kılıç, yalnızca 2016’da e-Devlet’te tasarruf miktarının 1 ila 1,9 milyar dolar arasında gerçekleştiğini söyledi.

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