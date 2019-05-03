e-Devlet'ten bir hizmet daha! Artık oradan görünecek...

Emniyet Genel Müdürlüğü, şirket araçlarının plakasına yazılan ceza bilgilerini e-Devlet kapısı üzerinden sorgulama hizmeti sundu

e-Devlet'ten bir hizmet daha! Artık oradan görünecek...
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ŞİRKET araçlarının plakasına yazılan ceza bilgileri  artık e-Devlet üzerinden de görünebilecek. 

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet  Genel Müdürlüğü, tüzel kişiye kayıtlı araçların plakasına yazılan Trafik İdari Para Cezalarının tüzel kişi yetkilisince "www.turkiye.gov.tr" internet adresinden  sorgulama hizmeti sundu.

Buna göre, tüzel kişi adına kayıtlı araç plakasına trafik idari para  cezası karar tutanağı tanzim edilmesi durumunda e-Devlet kapısına şifresiyle  giriş yapan tüzel kişi yetkilisi, Emniyet Genel Müdürlüğü kurum hizmetlerinden  "Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama (Tüzel Kişi)" butonundan sorgulama yaparak  vergi kimlik numarası, aracın plakası, cezanın düzenlendiği il/ilçe, ceza tarihi,  ceza saati, ceza maddesi, ceza tutarı bilgilerine erişebilecek.

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