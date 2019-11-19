e-Devlet'te gören gözlerine inanamadı! Turkcell'de bir garip olay

BİNLERCE vatandaşın resmi kayıtlarda Turkcell GSM abonesi olarak gözükmesi büyük şaşkınlık yarattı. Olay, e-Devlet uygulaması üzerinden abonelik sorgulaması yapan vatandaşların dikkatiyle ortaya çıktı. Vatandaşlar, Turkcell'in internet servisi markası olan Superonline aboneliklerini e-Devlet üzerinden sorguladıklarında, kendi adlarına 15 Kasım tarihinde bir GSM aboneliği de oluşturulduğunu gördüler.

"FATURA KESİMİ OLMAYACAK"

Durumu öğrenmek ve şikayet etmek için telefon yağmuruna tutulan Turkcell Müşteri Hizmetleri servisinden "Turkcell TV kullanımı için tanımlama yapılmış ancak fatura kesimi olmayacak" yanıtı geldi.

HİÇ TURKCELL KULLANMAMIŞ OLANLAR DA VAR!

Olayın sosyal medyada yayılması üzerine sadece Superonline abonelerinin değil, eski Turkcell GSM abonelerinin ve hiç Turkcell kullanmamış olanların da e-Devlet üzerinde sanki "Turkcell abonesiymiş" gibi gösterildikleri ortaya çıktı.

YANLIŞLIKLA OLUŞTURULMUŞ!

Konuyla ilgili açıklama yapan Turkcell ise e-Devlet üzerindeki GSM aboneliği kaydının yanlışlıkla oluşturulduğunu savundu. Şirket, veri tabanlarında bulunmayan kimlik ve kişisel bilgilerin yasal olmayan bir şekilde, dışarıdan satın alınmadığının altını çizdi.

HABERSİZ ABONELİK NASIL YAPILDI?

Kurumdan "Bu abonelikler insanlardan habersiz nasıl yapılmış?" sorusuna verilen yanıtta; "Superonline ücretlendirme sistemlerindeki kullanıcılara dair "0" TL'lik bakiye kayıtlarının e-Devlet'te borç ve alacak bilgilerinin gösterildiği sistemlere sehven yansıyabildiği tespit edilmiştir. İlgili Turkcell abonelerinin yanlış algısına sebep olduğu anlaşılan e-Devlet kayıtlarının düzeltilmesi için çalışmalara başladık. Turkcell tarifeleri kapsamında sunulan TV+ hizmeti ücretsiz olduğu için, ilgili Turkcell abonelerinin hiçbir maddi mağduriyetleri olmadığını belirtmek isteriz" ifadelerine yer verildi.

Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere de yer verildi;

"Turkcell kurgusu kapsamında TV+ hizmetinden ücretsiz yararlanacak kullanıcıların, diğer ücretli hizmet alan kullanıcılarından ayırt edilebilmesi gerekiyor. Bu paket hizmet kurgusunun sahibi Turkcell olduğu için de bu bilgilerin Superonline'a bildirilmesi zorunludur. Turkcell ve grup şirketi Superonline, söz konusu kurguyu içeren mobil tarife veya paketlerin müşterilerimize sunulabilmesi için birlikte çalışmaktadır. Söz konusu abonelerin bilgileri, yalnızca bu hizmetin ücretsiz olarak sağlanmasının temini amacıyla aktarılmaktadır. Bilgilerin aktarılmaması, abonelerin esasen ücretsiz kullanma hakkı olan bir hizmetten faydalanamamalarına ya da ücretlendirilerek faydalanmalarına, yani maddi külfet gelmesine sebep olacaktır. Söz konusu aktarım gerekli bilgi güvenliği tedbirleri alınarak ve yalnızca bu amaçla kullanılmak üzere gerçekleştirilmektedir."

'DIŞARIDAN KİMLİK BİLGİSİ SATIN ALMADIK'

Turkcell ayrıca yaptığı açıklamada, veri tabanlarında bulunmayan kimlik ve kişisel bilgilerin yasal olmayan bir şekilde, dışarıdan satın alınmadığının altını çizdi.

Son günlerde tartışmalara neden olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında sorulan soruya ise şirket, "Söz konusu kurguda abonelerin kendi seçtikleri bu paketin içinde bulunan ücretsiz hizmetten faydalanabilmeleri için zorunlu olarak müşteri kaydı oluşturulduğundan ve bu konuda gerekli bilgi güvenliği tedbirleri alındığından şirketimizin herhangi bir mevzuata aykırı davranmadığı değerlendirilmektedir" yanıtını verdi.

EN GENİŞ PAZAR PAYI TURKCELL'DE

BTK verilerine bakıldığında 2019 yılı ikinci üç aylık dönem itibarıyla abone sayısına göre Turkcell'in yüzde 41,5, Vodafone'un yüzde 31,1, TT Mobil'in ise yüzde 27,4'lük pazar payına sahip.