Düzeltme ve Cevap Yazısı

AYDIN yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Haberde iddialar tamamen asılsız, gerçekle bağdaşmamaktadır. Bu nedenle iş bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Habere konu edilen Nazilli, İstiklal Mahallesi, Ordu Caddesi, 187 numaralı binanın dış cephesindeki Özlem Çerçioğlu’nun yer aldığı afişlerin asılması nedeniyle ağaçların kesildiği yönünde yer alan haber gerçeği yansıtmamaktadır. Haberde yer alan mahallede Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı çalışanları tarafından ağaç kesimi kesinlikle yapılmamıştır. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına bu yönde gelen bir talimat yoktur. Bununla ilgili olarak da tarafımızca ayrıca yasal yollara müracaat olunacaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur.





Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2019, 16:33