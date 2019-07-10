Düzeltme ve Cevap Yazısı

METİNDE aynen şu ifadelere yer verildi:

CEVAP VE DÜZELTME

Yusuf Yavuz tarafından hazırlanan 05.03.2019 tarihli, ''Antalya'daki mermer ocağına tepki: 23 bitki türü yok olacak'' başlıklı yazıda, Antalya ilinin Akseki ilçesine bağlı Güzelsu, Çaltıçukur ve Çukurköy mahallelerinde yer alan bitki örtüsü ve doğal güzelliklerin müvekkil şirket Teknomer tarafından çalışmaları yürütülen mermer ocağı ile tehdit altında olduğu, mermer ocağı için 23 bitki türünün hayatının tehlikeye sokulduğu gibi gerçek dışı ve mesnetsiz pek çok iddiaya yer verilmiştir. Gerçek dışı ve kişilik haklarını zedeleyici bu haber ile yasanın tarafınıza vermiş olduğu basın özgürlüğü ve ifade hürriyetini Türk Ceza Kanunu da ihlal edecek şekilde yasal sınırları aşarak kullandığınız görülmüştür.

Haberinizde Selçuk Üniversitesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı üyesi Prof. Dr. Ahmet Duran'ın bir takım tespit ve değerlendirmelerine yer verilmiş olup, bu kişi müvekkil şirketin mermer ocağı açmak istediği alanda resmi kurumlarca yapılan hiçbir incelemede bilirkişiü heyetinde görev almamıştır. Bu kişinin haberinizde yer alan tespitleri gerçek dışı ve afakidir. Ahmet Duran, FETÖ Terör Örğütüne irtibatı ve iltisakı nedeniyle 01.09.2016 tarih, 672 sayılı KHK ile kamu görevinden ihraç edilmiş bir kişidir. Dolayısıyla bu kişinin Selçuk Üniversitesi ile hiçbir ilişiği kalmamıştır. Hâlihazırda Konya 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması devam etmektedir. Ayrıca 22.06.2017 tarih, 691 sayılı KHK ile bu kişinin bilirkişilik görevi yapması da yasaklanmıştır. Ahmet Duran bu yasaklara ve ihraç işlemine rağmen unvanını kullanıp kamu kurumlarına rapor sunduğu için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yeni bir soruşturma halen devam etmektedir. Tüm bunlara rağmen bu kişinin müvekkil şirketin ticari itibarına ve ülkemizin ekonomik gelişimine engel olmak amacı ile başta haber siteniz olmak üzere başka haber sitelerine de çeşitli beyanlarda bulunduğu görülmektedir. FETÖ Terör Örğütü ile irtibatı sebebiyle kamu görevine son verilmiş olan bir kişinin beyanlarına itibar edilerek haberler yapmak, müvekkil şirketin ticari itibarına zarar vermekten öteye ülkemiz için büyük bir tehdit unsur olan ve topyekün mücadele halinde olduğumuz FETÖ Terör Örğütünün ekmeğine de yağ sürmektir. Ahmet Duran'ın iddiasının aksine, mermer ocağı açılması planlanan alanda endemik bitki türleri ve tescilli kalıntı yer almaktadır.

Mermer ocağı çalışmalarına yasal mevzuat çerçevesinde yapılması gereken tüm incelemeler yapılıp ÇED raporları ve resmi kurum görüşleri alındıkltan sonra başlanmaktadır. Haberinizde yer alan Antalya ili, Akseki ilçesi, Pınarbaşı mahallesi mevkiinde, müvekkil şirket TEKNOMER tarafından yapılması planlanan AR.201800575 ve AR. 201800638 ruhsat numaralı maden projeleri ile ilgili olarak da Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci devam etmektedir.2018 Aralık ayında ilgili tüm kurum ve kuruluşlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kendilerine gönderilen görüş talebine olumlu cevap vermişlerdir. Daha sonra Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED Genel Müdürlüğü 12.03.2019 tarihli yazısıyla müvekkil şirketin madencilik faaliyeti yapmak istediği 37 hektarlık alan ile ilgili görüşlerini bildirmeleri için 18 tane kamu kurumundan tekrar görüş talep etmiş ve bu kurumlardan tekrar olumlu görüşler gelmiştir. Örneğin bu kurumlar arasında bulunan Kültür Bakanlığı Antalya Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, görüş talep edilen alanda herhangi bir kültür varlığına rastlanmadığı için 18/03/2019 tarihinde 79545921-168.01.02-E.233052 sayılı yazısı ile sisteme OLUMLU görüşünü bildirmiştir. Daha evvelki ÇED raporları ve diğer tüm incelemelerin olumlu olması karşısında Ahmet Duran'ın raporu sebebiyle herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamak amazı ile tekrar inceleme talebinde bulunmuştur. Müvekkil şirketin talebiyle Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ÇED talep edilen alanda gerekli inceleme ve araştırma yapılmış, bu inceleme Hacettepe Üniversitesi’nde görev yapan profesör ünvanlı 3 hoca, 4 adet de bakanlık uzmanı hazır bulunmuştur. Bu incelemenin ardında da Bakanlık, 26.04.2019 tarih, 62865314-611.02-E.1322427 sayılı yazısı ile olumlu görüş bildirmiştir. Böylece Ahmet Duran'ın iddiaları, müvekkil şirket talebiyle yapılan inceleme sonrası tekrar kesin ve net bir şekilde çürütülmüştür.

Müvekkil şirket TEKNOMER; çevreye her zaman saygılı, yurtdışına ihracat yapan, bulunduğu bölgenin ekonomik gelişimine ve istihdamına büyük katkı sağlayan en önemli şirketlerden biridir. Kurulduğu günden bugüne ülke ekonomisinin ve bölge halkının gelişmesi için çalışan müvekkil şirket, girdiği tüm projelerde çevreye hiçbir şekilde zara vermemeye azami gayret göstermektedir. Açılması planlanan mermer ocakları ile doğaya zarar vermesinin engellemek üzere müvekkil şirket bünyesinde özel bir departman bulunmaktadır. Bu sebeple müvekkil şirket, hiçbir gerekliliği olmamasına rağmen sırf Ahmet Duran'ın asılsız iddialarını bertaraf etmek mermer ocağı açmak istediği alanda birden çok kez inceleme yaptırmıştır. Tüm bunlara rağmen Ahmet Duran, kendi raporu çürütülmemişçesine pek çok basın ve medya kuruluşuna müvekkil şirket aleyhinde beyanlarda bulunarak toplumu yanıltmakta ve bilgi kirliliğine sebep olmaktadır. Bu kişinin amacı ve müvekkil şirketten beklentisinin ne olduğu tarafımızca anlaşılamamış olup, müvekkil şirketin kendisi hiçbir şekilde muhatap olması söz konusu değildir. Bu kişinin yetkisiz olduğu konulardaki gerçek dışı iddiaları sebebiyle savcılıklar ve mahkemeler nezdindeki hukuk mücadelemiz devam etmektedir.

Haberinizde yer alan iddiaların aksine, müvekkilin mermer ocağı açmak istediği alanda herhangi bir endemik bitki türü ve tescilli kalıntı yer almamaktadır. Haberde iddia edilen 17 adet arkeolojik alan müvekkil şirketin mermer ocağı açmak istediği alanda değil, bu alandan kilometrelerce uzaklıktadır ve mermer ocağıyla buraların hiçbir alakası yoktur. Mermer ocağının buralara zarar verme ihtimali de yoktur. Bu durum resmi kurumlarca yapılan inceleme ve tespitlerle ortadadır. Korunması gereken doğal ve kültürel miraslar, mermer ocağı açılmak istenen alandan kilometrelerce uzaklıkta olup, bunlar için alınması gereken önlemler de resmi kurumlarca müvekkil şirkete bildirilmiş ve gerekli önlemler alınmıştır. Bu sebeple tarafınızca yapılan haber gerçek dışı iddialara dayanmaktadır. Mermer ocağı açılmak istenen alan ile hiçbir ilgisi olamayan bambaşka yerlere ilişkin tespitlerle müvekkil şirketin ülke ekonomisine ve bölge istihdamına büyük katkı sağlayacak bu projesi baltalanmaya çalışılmaktadır.

ÇED süreci devam eden ve alt yapısı çalışmaları henüz tamamlanmayan projemiz hakkında ''çevre katliamı yapılıyor'' şeklinde sunulan haberler önyargılı olup, medyanın tek taraflı, yargısız infaz eden anlayışının bir göstergesidir. Bu sebeplerle haberde yer alan ''çevreye zarar verilecek'',''doğal güzellikler yok edilecek'' iddiası tamamen haksız, bölge halkını yanlış yönlendirerek müvekkil şirkete karşı galeyana getirme amacı güden ve gerçek dışı addialar olup, müvekkil şirketin piyasadaki ticari itibarına zarar vermektedir. Tarafsız haberciliğinize olan inancımız ile işbu tekzip metnimizin yayın kuruluşunuzca yayınlanacağına ve yapılan yanlışın düzeltileceğine inanıyoruz.

Sonuç olarak gerçek dışı iddialar içeren yazınıza ilişkin olarak işbu tekzip metnimizin yayınlanmasını ve yukarıda linki belirtilen haberin kaldırılmasını, tarafınızca bundan sonra yapılacak haberlerle müvekkil şirketin itibarına zarar verilmesi halinde bunlara karşı gerekli yasal başvuruların yapılacağını ve gerekli her türlü tedbirin alınacağını tarafınıza ihtar ederiz.

Sayın noter; 4 ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhatabın yukarıda yazılı adresine tebliğini, tebliğ şerhini havi bir nüshasının tarafıma verilmesini ve bir nüshasının da dairenizde muhafazasını saygılarımla talep ederim.

İHTAR EDEN VEKİLİ AV. REŞAT PETEK