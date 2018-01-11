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Duyanlar doktor "Seni kandırmış" diyor! Göbek deliğinden rahmi alındı

Şanlıurfa'da laparoskopik cerrahi yöntemiyle bir hastanın göbeğinden açılan kesiyle rahmi alındı. Hastanın yakınları ise ameliyat olduğuna bir türlü inanamıyor

Duyanlar doktor "Seni kandırmış" diyor! Göbek deliğinden rahmi alındı

Şanlıurfa'da laparoskopik cerrahi yöntemiyle bir hastanın göbeğinden açılan kesiyle rahmi alındı. Hastanın yakınları ise ameliyat olduğuna bir türlü inanamıyor

11 Ocak 2018 Perşembe 14:37
Duyanlar doktor "Seni kandırmış" diyor! Göbek deliğinden rahmi alındı
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HARRAN Üniversitesi (HRÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde, Türkiye'de sayılı merkezlerde yapılan laparoskopik cerrahi yöntemiyle bir hastanın göbeğinde açılan kesiden rahmi alındı.

KANAMA ŞİKAYETİYLE HASTANEYE BAŞVURDU

 Viranşehir ilçesinde yaşayan Gevre Gülşen (51) şiddetli kanama şikayetiyle HRÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesine başvurdu.

Hastanın uygulanan ilaç tedavisine cevap vermemesi üzerine rahminin alınmasına karar verildi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Erdal Sak başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirilen operasyonda, hastanın göbeğinde açılan kesiden laparoskopik cerrahi yöntemiyle rahmi alındı.

AMELİYAT 1 SAAT SÜRDÜ

Doç. Dr. Sak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir saat süren ameliyatın Türkiye'de sayılı merkezlerde yapıldığını belirtti.

Operasyonu hastanın doğal boşluğu olan göbek deliğinde açılan 2,5 santimetrelik bir kesiden yapıldığına dikkati çeken Sak, şöyle devam etti:

"Bu kesiden girerek hastamızın rahmini aldık. Operasyon çok başarılı oldu. Hastamız dün ameliyat oldu, bugün yürüyebiliyor, yemek yiyebiliyor ve tuvalet ihtiyacını karşılayabiliyor. Kendisi ve yakınları ameliyat olduğuna inanmıyor. Uyguladığımız laparoskopik yöntemle hastanın vücudunda herhangi bir ameliyat izi olmuyor. Açık ameliyatlarda derin iz olurken, bu yöntemle herhangi bir iz olmuyor."

"HALKIMIZIN BÜYÜK BÖLÜMÜ TARIMLA UĞRAŞIYOR"

Hastanelerinin hizmet ve teknoloji yönünde çok ilerlediğini anlatan Sak, şunları söyledi:

"Halkımızın büyük bölümü tarımla uğraşıyor. Ailede herkes çalışıyor. Toplumumuzun temelini aile oluşturuyor. Ailenin temelini ise kadın oluşturuyor. Kadının yeri geldi mi tarlasına yardım ederken çocukların ve ailesinin tüm işlerini yapıyor. Bu nedenle kadının çoğu zaman evde olması gerekiyor. Yaptığımız tek delik laparoskopik ameliyat yöntemiyle kadınlarımız kısa bir sürede evine, yuvasına dönebiliyor. Bu yöre için çok önemli bu sorunu ortadan kaldırıyoruz. Bunun yanında kadınları için kozmetik çok önemli, açık ameliyatlarda çok derin kesilere bağlı izler kalabiliyor. Bu da kadınlarda rahatsızlığa neden oluyor. Vatandaşlarımızın Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlere gitmesine gerek yok. Artık hastanemizde ileri ve yüksek kalitede ameliyatlar yapılabiliyor. Destekleri için rektörümüz ve tüm idarecilerimize teşekkür ediyorum."

''AMELİYAT OLMAKTAN KORKUYORDUM''

Hasta Gevre Gülşen de ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Sak ve ekibini teşekkür etti. Rahatsızlığının uzun süredir devam ettiğini dile getiren Gülşen, şunları kaydetti:

"Ameliyat olmaktan korkuyordum. Kanamam artınca buraya geldim. Sağ olsunlar çok iyi ilgilendiler. Hastane çalışanlarına ve yöneticilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dün büyük bir ameliyat oldum, şükürler olsun bugün bir çok işimi kendim yapıyorum. Böyle bir yöntemle ameliyat olacağımı hiç düşünmemiştim. Beni ziyarette gelen yakınlarım ameliyat olduğuma inanmıyor, 'Doktorlar seni kandırmış.' diyorlar. Ben dahi ameliyat olduğuma inanmaktan zorluk çekiyorum."

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