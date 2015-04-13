'Düşüşün yüzde 15'i duracak'

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Turizm Destek Paketi Raporu'na göre, geçen yıl 36,8 milyon yabancıyı ağırlayan Türkiye, bu yıl başta Rusya olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri ve İran pazarındaki kan kaybını görerek erken harekete geçti. Söz konusu 13 ülke, Türkiye için 8-9 milyar dolarlık gelir ve 10 milyonun üzerinde turist anlamına geliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan, Rusya'nın yanısıra Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna, Ermenistan ve İran'ın yararlandığı destek paketi çerçevesinde, bu ülkelerden gelen her uçağa 6 bin dolar destek verilmesini öngören paketin etkisi şimdiden hissedilmeye başlandı. Ocak-Şubat aylarında Türkiye'ye gelen turist sayısı toplamda yüzde 5,4 artarken, BDT ülkelerinde rakamlar yüzde 3,5 ekside görünüyor. En büyük kayıp ise yüzde 26,5 ile Türkiye turizminde önemli bir yere sahip olan Rusya'da. Türkiye atılan bu adımlarla Rusya pazarındaki kan kaybını yüzde 10-15 seviyelerinde tutmayı planlıyor. Bunun için de gelecek dönemde bir paket daha açıklanması gündemde yer alıyor. Destek süresinin uzatılması için sektör temsilcileri arasındaki görüşmeler bakanlık nezdinde şu an için olumlu karşılanıyor. Nisan ve mayıs aylarından sonra sezonun uzaması için ekim-kasım ayları için destek paketine devam edilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Nisan ve mayıs ayında uçak başına 6 bin dolar yakıt desteği verilecek 13 ülkeden geçen yıl Türkiye'ye 10,4 milyon turist geldi ve bunların 4,4 milyonunu Ruslar oluşturdu. Yakıt desteğiyle bu yıl gelecek Rus turist sayısının 4 milyona yakın olması bekleniyor. Söz konusu 13 ülkeden gelen turistler 2014'teki 34,2 milyar dolarlık turizm gelirinin 8,6 milyar dolarlık kısmını oluşturdu. Rusya'dan Türkiye'ye tur fiyatlarının yüzde 30'unu uçak bileti, yüzde 70'ini ise otel hizmetleri oluşturuyor. Rusya'da piyasanın yüzde 25-30'unu Türkiye turları oluşturuyor. Türkiye'de ortalama 6,5 gün geçiren Rus turistin ortalama harcaması 603 dolar oluyor. Nisan ve mayıs aylarında 13 ülkeden, Antalya Gazipaşa-Alanya, Antalya, Muğla-Dalaman, Muğla-Milas-Bodrum ve İzmir-Adnan Menderes'e gelen uçaklar 6 bin dolarlık yakıt desteği alacak. Uçak kapasitesi en az 100 yolcu olanlar yakıt desteğinden faydalanacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, 13 ülke için verilen yakıt desteğinin kan kaybını tedavi edeceğini belirterek "15 Nisan tarihinden itibaren Rus turist pazarında bir hareketlilik başlayacağını öngörüyoruz. Bizim tahminimiz halen yüzde 26'larda olan Rus pazarındaki gerilemenin alınan bu önlemlerle yüzde 10'lara düşeceği yönünde. Yani düşüşün yüzde 15'lik kısmı duracak gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.