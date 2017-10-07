HAKKINDA açılan soruşturma ve ardından açılan dava nedeniyle 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana Edirne Cezaevinde bulunan HDP Eş Genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın duruşma tarihi belli oldu. Demirtaş’ın tutuklu olduğu dava Diyarbakır’da açılmış sonra güvenlik gerekçesiyle Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesine gitmişti.

MAHKEMEYE 13 AY 3 GÜN SONRA ÇIKACAK

Söz konusu mahkeme, davanın 6-8 ekim olayları dosyası ile birleştirilmesini istemiş ve dosya uzun süre mahkemeler arasında gidip gelmişti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Demirtaş’ın dosyasının 6-8 Ekim olayları ile birleştirilmesi talebini reddederek dosyayı 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti. Mahkemede, Demirtaş’ın tutuklu olduğu dava için duruşma tarihini 7 Aralık 2017 olarak belirledi. Demirtaş, tutuklandığı günden 13 ay 3 gün sonra mahkeme karşısına çıkmış olacak.